阿姨換優格遭拒！他下秒驚見「白白一坨」 真相讓網氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 17:58:50
台灣有許多服務業都是抱持著「以客為尊」的態度服務客人，卻也因此養出不少欺人太甚的「奧客」。近日，就有超商的員工抱怨，有位阿姨想用點數換優格，但由於品項不對沒辦法換，阿姨只好把優格放回架上，他這時卻發現地板出現一坨優格，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcrad》表示，自己在超商打工，日前遇到一位阿姨用寄杯領咖啡，在等咖啡的時候就在店內閒晃，過沒多久，阿姨就拿著三個優格並說要用點數換，但由於品項不對，原PO只能告知對方「不能換」。
阿姨把優格放回去後，原PO卻看到地上有一坨優格，這時他才發現，原來是阿姨把優格弄破，而且還把弄破的優格偷偷放在第二個，這讓原PO忍不住說「如果不想被發現至少也把地板擦乾淨在走吧，因為人走了只能店裡自己吸收，每個工作都有辛苦的地方抱怨一下而已」。
許多網友看完也相當傻眼，「不能換就毀了他？好好笑」、「這種的被我發現，一定叫她買下去，自己弄破東西本來就該結帳」、「這什麼天理啊，我完全不懂怎麼會有這樣的人」、「這哪招，一定叫他賠的啊」、「沒水準，應該要調攝影機」、「辛苦你了，這種客人真的誇張」、「到底是有沒有公德心」、「傻眼，真的會氣死欸」。（編輯：許智超）