清明節親戚返鄉！她嘆「廚房被接管」好崩潰 過來人秒懂
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 18:57:17
清明連假期間，許多民眾都會返鄉掃墓，順便與家族親戚聚會過節。但就有位女網友抱怨，直呼自己明白了「一個廚房容不下兩個女人」的感覺，因為許多返鄉過節的家族成員，都會憑藉長輩身份「接管廚房」，讓她好崩潰。文章發布後釣出許多過人來人心有戚戚焉，紛紛直呼「我懂＋1」，引發熱議。
有位女網友在PTT發文，透露自己和爺爺奶奶同住，平常家中都是她在管理廚房。但逢年過節，家族其他親戚便會回來團聚，而每次這些「婆嬸娘姨輩」一來就會立即「接管廚房」，讓原PO直言「有種私領域被破壞的感覺」。
原PO接著抱怨，自己抹布、菜瓜布都有分不同用途分類，鍋具碗盤也都有分門別類收好，但其他人一來就會全都亂用一通，只能等節日結束婆媽離開後再慢慢收拾。有些還會不知所蹤，只好再買新的。不禁詢問大家有沒有人也懂「一個廚房容不下兩個女人」的感覺？更強調不限女性，有在掌廚的男生或許也會有所體會。
問題一出掀起討論，果然許多人心有戚戚焉，紛紛留言回覆說，「＋1」、「沒辦法接受岳母侵犯我的廚房＋1」、「完全懂，我連媽媽想當小幫手，我都叫她去客廳玩手機」、「同感，所以我也不入別人廚房」、「懂＋1，其實就是每個人習慣不同，互不干涉才能和平共處」、「廚房空間跟作業習慣都是很個人的...這很正常」。（編輯：倪浩軒）