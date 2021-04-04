都是大眾運輸「北捷卻贏台鐵」！內行曝關鍵：完全不能比
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 19:27:10｜2021-04-04 19:36:03
太魯閣號408車次2日發生出軌事故，造成51人死、近200人輕重傷，雖然多數人認為主因是從邊坡滑落的工程車，但還是有部分網友覺得台鐵仍要負一些責任。對此，就有網友好奇提問，「同樣都是大眾交通運輸工具，為何北捷品質這麼好，台鐵卻常常出包？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，北捷的品質很好，不但乾淨、安全，而且還幾乎不誤點，「營運的好好的，也沒有私有化聲浪」，反觀台鐵，縱使這次出軌意外與其並無直接關聯，但先前也曾出包，這讓他忍不住好奇「為何同樣都是大眾交通運輸工具，北捷和台鐵卻相差甚遠？」
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「北捷營運的環境相較台鐵單純很多，里程短、車種單純、專有路權不易被入侵」、「北捷車班固定啊，又沒有不同車種」、「北捷不可能有人開車掉到軌道吧」、「地理跟時間都是差別吧」、「北捷是有多到數不清的平交道讓人闖嗎」、「你這樣去比，對台鐵很不公平，北捷的車同樣的速度，又慢」。
另外，也有網友回文指出，北捷跟台鐵其實「完全不能比」，以北捷來說，車站、設備和車輛都算新，且還會定期更新，反觀台鐵「站多、軌道長，車輛還是分年度更新，有些小站甚至是多年不整修」，所以兩者才會有一定程度上的差別。（編輯：許智超）