電費暴漲近4倍！他驚「1度5元」合理嗎 內行人曝疑點
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 21:09:59
水電瓦斯費對租屋族來說是一筆不小的開銷，因此多數人平常就會養成省水省電的好習慣，且對於費用的變化也十分敏感。就有位網友抱怨，最近換房東，新房東的電費算法改成「1度5元」，但他收到帳單卻驚呼金額暴漲近4倍，讓他不禁詢問這樣合理嗎？問題一出引發熱議，也有眼尖網友秒揪出「可能原因」。
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己在外租屋5年，最近房東換人，租金沒變但電費計算方式改成「1度5元」。而原PO收到最新帳單不禁驚呼，「電費原本都700出頭，改1度5元後變將近3千」，於是請教大家「這樣是合理的嗎？」
原PO更在文末標註「這算變相漲房租嗎？」、「人在屋簷下」、「不合理不公平我也無可奈何」等關鍵字，網友紛紛留言回覆說，「請房東拿台電電費單看實際繳交金額」、「要看當初契約裡面有沒有載明一度電多少錢，如果沒有寫，那就沒有買賣不破租賃的問題，畢竟白紙黑字。如果有寫，你可以先跟新屋主談看看」、「可以檢舉他，如果你目前住的是台電獨立電表，不是套房再分表出來計價的，房東就是在利用這變相漲價」、「以前我租房也是1度5元，夏天最貴1萬1千」、「在外租屋十幾年，看房只要不是台電一律跳過」。
不過也有眼尖網友從原PO分享的明細發現，原PO實際使用的電費度數為539度，即便以台電標準計費，也絕對不只700多元，「一度5元沒問題，但500多度問題很大」、「一個人住用500度？？挖礦嗎？」，而原PO也回應說，「直覺告訴我，真相只有一個，就是房東a我」。（編輯：倪浩軒）