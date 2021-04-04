為何新車大燈全改白光？他驚「黃燈才明顯」 內行解答了
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 21:36:15
大燈是汽車在夜間行駛時最主要的照明設備，尤其在隧道內行駛及山區道路或下雨天視線不良時，都需要開啟大燈。對此，就有網友發現，近年有許多新車的大燈都改成白光，但他認為在大雨、大霧中，「黃光燈」應該會比較顯眼，因此好奇問「為什麼新車的車燈要改成白燈？」貼文也引起熱議。
原PO在《Mobile01》表示，以前的車很多車燈是設置黃光燈泡，但近年來不少新車都改成白光，這讓他不禁質疑「可是自然界中的雨跟霧，不也都是白色的嗎？在大雨中或大霧中，開白光燈跟開黃光燈，黃色不是比較明顯嗎？」接著也好奇問「為何現在的車要把車燈改成白色呢？」
貼文曝光後，就有內行的網友解答，其實是因為色溫的問題，3000K會是黃光、6000K會是白光，「傳統的鹵素燈泡多是色溫低的黃光，在雨霧中的穿透力較強，新型的LED燈泡多是色溫高的白光，在雨霧中的穿透力較差」，但他自己的汽車與機車均換成LED燈泡，原因是「壽命長、較省電、燈殼不發燙，可以有效改善燈殼表面霧化的問題」。
另外，也有網友提到，「LED黃光要加大功率，才能達到和白光相同的亮度，還要另外考慮多餘的散熱成本」、「主要是因為現在的主流是LED光，而LED光在黃光以橘黃光上照明度（範圍）比較不足，才會改成比較亮的白光，尤其是霧燈，現在的霧燈近燈為黃金燈LED，遠霧燈為白光LED」。
不過，也有不少網友認為，比起用什麼顏色的燈，現在很多駕駛的壞習慣要改才是真的，「燈也是安全配備的一種，不過只希望至少要開燈，還是看到很多人晚上開車忘記開大燈」、「不開大燈的壞習慣真的要改，很危險」、「多數都改裝超黑擋風玻璃，駕駛者看不清楚路況，要用超亮大燈才看得清楚」。（編輯：許智超）