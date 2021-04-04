NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

為何新車大燈全改白光？他驚「黃燈才明顯」　內行解答了

編輯中心/綜合報導

2021-04-04 21:36:15

▲有網友認為，黃光燈在雨跟霧中應該更顯眼，「為什麼新車的車燈要改成白燈？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友認為，黃光燈在雨跟霧中應該更顯眼，「為什麼新車的車燈要改成白燈？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
大燈是汽車在夜間行駛時最主要的照明設備，尤其在隧道內行駛及山區道路或下雨天視線不良時，都需要開啟大燈。對此，就有網友發現，近年有許多新車的大燈都改成白光，但他認為在大雨、大霧中，「黃光燈」應該會比較顯眼，因此好奇問「為什麼新車的車燈要改成白燈？」貼文也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Mobile01》表示，以前的車很多車燈是設置黃光燈泡，但近年來不少新車都改成白光，這讓他不禁質疑「可是自然界中的雨跟霧，不也都是白色的嗎？在大雨中或大霧中，開白光燈跟開黃光燈，黃色不是比較明顯嗎？」接著也好奇問「為何現在的車要把車燈改成白色呢？」

▲有內行的網友指出，原因是壽命長、較省電、燈殼不發燙，可以有效改善燈殼表面霧化的問題。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲有內行的網友指出，原因是壽命長、較省電、燈殼不發燙，可以有效改善燈殼表面霧化的問題。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文曝光後，就有內行的網友解答，其實是因為色溫的問題，3000K會是黃光、6000K會是白光，「傳統的鹵素燈泡多是色溫低的黃光，在雨霧中的穿透力較強，新型的LED燈泡多是色溫高的白光，在雨霧中的穿透力較差」，但他自己的汽車與機車均換成LED燈泡，原因是「壽命長、較省電、燈殼不發燙，可以有效改善燈殼表面霧化的問題」。

另外，也有網友提到，「LED黃光要加大功率，才能達到和白光相同的亮度，還要另外考慮多餘的散熱成本」、「主要是因為現在的主流是LED光，而LED光在黃光以橘黃光上照明度（範圍）比較不足，才會改成比較亮的白光，尤其是霧燈，現在的霧燈近燈為黃金燈LED，遠霧燈為白光LED」。

不過，也有不少網友認為，比起用什麼顏色的燈，現在很多駕駛的壞習慣要改才是真的，「燈也是安全配備的一種，不過只希望至少要開燈，還是看到很多人晚上開車忘記開大燈」、「不開大燈的壞習慣真的要改，很危險」、「多數都改裝超黑擋風玻璃，駕駛者看不清楚路況，要用超亮大燈才看得清楚」。（編輯：許智超）

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.24%33.76%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀