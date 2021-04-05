影／桃市警局接回罹難者大體 家屬桃殯等候泣不成聲
記者李春台/桃園報導
2021-04-05 00:58:39
台鐵太魯閣號408車次2日行經花蓮秀林鄉和仁路段，撞上從邊坡滑落的工程車，火車出軌釀50死、逾百傷，在這場台鐵73年來最嚴重事故中，也造成桃園市籍民眾4死33傷，其中2名為桃園市蘆竹區民，為儘速將大體接回，讓亡者安息，平撫家屬心情，桃園市警察局局長陳國進指示蘆竹分局派員於4日下午專車前往宜蘭接回靈車，返程行經雪隧，民眾車輛均自動讓道，讓警車及移靈車順利通過，原需1個半小時的車程，警方僅花了1個小時左右的時間就將亡者接回桃園返抵桃園殯儀館。
蘆竹警局表示，太魯閣列車發生重大交通意外事故後，警政署以中央高度統籌專案，指示各縣市警察局全面啟動專案警力，全力投入執行安家服務專案，在第一時間查明罹難者身分後，即通報各縣市轄區員警，專車專人服務家屬接送前來花蓮進行指認。在這次事故罹難者中有2名為桃園市蘆竹區人，為儘速將大體接回，桃園市警局長陳國進指示蘆竹分局立即派員以專車前往宜蘭接回靈車。
蘆竹分局警備隊隊長邱文成帶隊專車於14時17分自桃園出發，並於15時33分與宜蘭縣政府警察局交通隊員警會合，交接靈車後，返程沿途時響鳴警報器行駛路肩避開壅塞車陣，最後於16時42分順利抵達桃園殯儀館。
警方表示，在這次不幸意外中，警方對罹難者家屬悲痛心情感同身受，透過花蓮、宜蘭、桃園警局以及國道警察局等單位跨機關合作，讓亡者大體能在最短的時間內返回家鄉，是警方向罹難者表達最高尊重敬意，也是向家屬致上哀戚之意。
桃園市府表示，截至4日17時，太魯閣號事故造成桃園市籍民眾4死33傷，2名亡者大體目前已到桃園殯儀館，1名尚在接回中，警察局協助前導車開道、另1名亡者之家屬表示要在花蓮安葬，30人出院，另有3人住院治療。