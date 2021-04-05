檢疫通關手續雜　旅遊泡泡首發團返國手忙腳亂

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桃園國際機場總經理但昭壁在旅客都離開的差不多後，在接機大廳表示，這次旅遊泡泡成功要歸功於觀光局、機場公司及各單位的通力合作，其中，中央流行疫情指揮中心、航警局等單位也各司其職，把行程規劃得很好，旅客入境從下機、檢疫、通關到提領行李，都按原規劃作業流程進行，他們會依照這次經驗開檢討會，將整個作業程序進行調整。





但昭壁表示，在動線規劃上他認為還可以，但在秩序上，或許所有單位還不熟悉，尤其領隊、旅客，如何讓他們更了解作業方式，讓大家更加配合，對以後更大量的旅遊泡泡旅客會做得更好。





但昭璧表示，台帛旅遊泡泡是國門防疫的重要里程碑，機場公司依據中央流行疫情指揮中心決策，及在交通部及衛福部指導下，自3月16日起，迅速完成各項設備設置、作業規劃及後勤支援等，包括出境旅客採檢區及報到程序、入出境動線安排、綠色通道專屬場地及設施，以及餐飲購物防疫配合事項等，以防疫滴水不漏，保障旅遊泡泡團旅客健康及落實國門防疫。



