檢疫通關手續雜　旅遊泡泡首發團返國手忙腳亂

未料在入關前要繳交檢疫報告書、出示護照，還有一張用手機線上填寫的問卷，雖領隊已在前幾日就張貼在旅遊團的群組告知眾人填寫，但有人填寫後以為寫完就沒事了，到場才發現填完還要截圖，否則要重來，而該系統相當不穩定，即便有某些欄位有填寫，也會跳掉，眾人一陣手忙腳亂，也導致排隊卡關，登機時間延誤了10分鐘。
而回到台灣之後，更手忙腳亂的還在後面，一下飛機，就有檢疫人員要大家領取檢疫卡，領完這張卡後，接著要眾人先去排隊，隨後有檢疫人員表示，如果手機有在下飛機後收到防疫簡訊的，可以不用排隊先進入下一站。
但在出示簡訊後，下一關同樣又要旅客出示同樣的簡訊，並加上護照，兩個關卡的間距僅幾十公尺，有旅客過了這兩關後直呼同性質的檢疫關卡設兩個，完全不知為何而設、浪費行政資源。
而在最後一關，關卡人員要旅客再繳出下飛機戶，就拿到的檢疫卡，但從下飛機後旅客就不斷被引導，以及去逛免稅商店，根本沒有人有時間去看檢疫表上寫了什麼，又交了出去。
桃園國際機場總經理但昭壁在旅客都離開的差不多後，在接機大廳表示，這次旅遊泡泡成功要歸功於觀光局、機場公司及各單位的通力合作，其中，中央流行疫情指揮中心、航警局等單位也各司其職，把行程規劃得很好，旅客入境從下機、檢疫、通關到提領行李，都按原規劃作業流程進行，他們會依照這次經驗開檢討會，將整個作業程序進行調整。
但昭壁表示，在動線規劃上他認為還可以，但在秩序上，或許所有單位還不熟悉，尤其領隊、旅客，如何讓他們更了解作業方式，讓大家更加配合，對以後更大量的旅遊泡泡旅客會做得更好。
但昭璧表示，台帛旅遊泡泡是國門防疫的重要里程碑，機場公司依據中央流行疫情指揮中心決策，及在交通部及衛福部指導下，自3月16日起，迅速完成各項設備設置、作業規劃及後勤支援等，包括出境旅客採檢區及報到程序、入出境動線安排、綠色通道專屬場地及設施，以及餐飲購物防疫配合事項等，以防疫滴水不漏，保障旅遊泡泡團旅客健康及落實國門防疫。