麥當勞薯條加大都騙錢？員工曝「背後真相」：別再誤會了
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 10:54:09
台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但卻時常聽到有民眾抱怨「薯條加大根本騙錢」、「加大到底是加盒子還是薯條啊？」近日，就有網友分享自己去麥當勞時，發現拿到的大薯整個被塞爆，意外掀起熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「這是貨真價實的大薯！麥當勞大薯！麥當勞大薯！」只見貼出的照片中，兩盒薯條全部炸到盒子外面來，看起來酥酥脆脆就像剛炸好那般，令人垂涎三尺、食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「好爽喔！整個塞爆」、「都沒吃到這種的」、「哪家門市？來去朝聖」、「已經不知道什麼時候開始，一個應得的份量變成施捨、變成驚喜了」；不過，也有網友表示「看到沒有，因為內用不會軟掉啊，每次都在吵份量少的都是回家在那邊該」、「內用的差別，結案」。
事實上，《NOWnews》也詢問在麥當勞工作近三年的店員陳小姐，她表示「內用和外帶真的會影響薯條看起來的多寡，店員在鏟薯條時，肯定是依照顧客點的大小去鏟，不會少給，但如果是外帶回去食用，可能因為薯條軟掉，所以才會產生薯條加大加錢，份量卻沒加的錯覺，下次不仿可以試試看內用加大，一定升級有感，希望民眾不要再誤會。」（編輯：張嘉哲）