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台大畢業做服務業！29歲男「真實年薪」曝　網嚇喊：誇張

編輯中心/綜合報導

2021-04-05 11:01:10

▲主計總處公布最新工業及服務業薪資與生產力資料顯示，今（ 2018 ）年 2 月全體受僱員工總薪資平均達 86832 元。（圖／ NOWnews 資料照）
▲一位從台大畢業的29歲網友，分享目前的實領年薪，金額曝光更讓眾多網友跌破眼鏡。（圖／ NOWnews 資料照）
大學時就讀的學校或選擇的系所，對於新鮮人職涯發展有極大影響。不過卻有一位從台大畢業的29歲網友，分享目前的實領年薪，金額曝光更讓眾多網友跌破眼鏡。

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一名台大畢業的網友在論壇《Dcard》上發文提到，「8年級前段班大家有個好工作嗎？我不知不覺也是29歲快30歲的大叔了，還在服務業載浮載沉，底薪實領也終於快要突破三萬了，希望能在30歲前突破三萬」。他隨後貼出的薪資單上也顯示，扣除勞健保等金額後，實領月薪為29633元。

▲曾就讀台大的原po，分享目前29歲的薪資，引發網友熱議。（圖／翻攝Dcard臉書）
▲曾就讀台大的原po，分享目前29歲的薪資，引發網友熱議。（圖／翻攝Dcard臉書）
原po隨後也繼續說道「去年加獎金大約領了42萬多，但每天看網路上一堆年薪兩百萬的人，以為我大概是pr3之類的，不過丟到行政院薪資平台一查，原來自己是pr30，真意外，不知道快要30歲的大家，都突破薪資中位數的47萬了嗎？」

然而貼文曝光後，隨即引發眾多網友驚訝回應「你的學歷和出社會的資歷，跟你的薪水真不搭嘎」、「你的學校到30歲年收只有42萬？覺得在唬爛，請問你讀什麼系？」、「頂著台大去家教都沒這麼少」、「怎麼可以少得怎麼誇張」、「台大領這個薪水，真的委屈你了」。（編輯：潘毅）

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