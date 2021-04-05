旅遊泡泡叫好不叫座 帛琉台商：返台隔離5天沒人願意來
記者吳承翰／帛琉報導
2021-04-05 11:21:47
台灣、帛琉開啟旅遊泡泡，然而泡泡行程的旅客的規模目前僅百人規模，當地商家仍為了重建起消費者信心，都是咬牙賠錢做。帛琉在全盛時期，一年的旅客是以數十萬計，和現在的規模完全沒辦法比，當地經營旅行社的台商林瀚寬便表示，返台5天的嚇阻力，比現在高額的旅費更高，若台灣政府不針對這點檢討，旅遊泡泡的幫助會十分有限。
旅遊泡泡首發團4日返國，當天也是第二波團出發的日子，首發團尚仍勉強湊齊百人，第二波團人數僅10人，寥寥可數。台商林瀚寬指出，旅遊泡泡的旅費比非疫情時代更高，是因為旅客少，不管餐廳、旅館、船家，都沒辦法透過規模經濟壓低成本，成本反映在收費上，變成旅客嫌貴，但店家其實也是賠本做口碑。
據了解，在帛琉當地的業者以台灣籍、日本籍、韓國籍為主，各自經營他們國家的旅客市場，在這波疫情中，不少日、韓的業者因國內疫情嚴重，盼不到旅客，乾脆關門不做了，僅剩台灣從去年10月開始，就一直傳出可能會有旅遊泡泡，讓台籍商家願意維持人力編制。
林瀚寬表示，在帛琉經營的台商非常多，全盛時期從管理階層、基層員工到台商眷屬，這座當地人僅2萬出頭的小島，台灣籍就佔了1000人，也因此這次旅遊泡泡100多名旅客，全部都住在老爺大酒店，晚上能去的餐廳也就那幾家，對大多數的台商來說仍是看得到吃不到，只能期盼口碑做出來，讓其他人能雨露均霑。
對於旅遊泡泡叫好不叫座，林瀚寬認為，其實在疫情悶了一年多後，多數人對預算拿捏會放寬點，對他們來說，真正躊躇不前的是在返台之後，仍要隔離5天，這對上班族來說影響太大，為了玩4天，就要連帶在賠上5天假，很多人不願意的點在這。
林瀚寬表示，既然帛琉0確診，代表這是個無毒環境，那何以在台灣檢測無毒的人，來了帛琉一趟返台就確診？應該在這點更加放寬，才不至於讓旅遊泡泡破滅。