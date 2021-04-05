違停亂象多！他嘆「罰600沒人怕」　交警曝現況：沒救了

機、汽車違停的交通亂象時常發生在台灣街道上，平常就能發現拖吊車到現場把車拖走，不少民眾也深受其擾，看到家門巷口有違停情事便會拍照檢舉。不過這個檢舉制度似乎無法阻止駕駛想「借停一下」的僥倖心態，有網友就認為現行法律針對違規罰鍰的程度還不夠高，「為什麼不修法改一張6000、12000呢？我保證路邊違停少95%」，話題掀起網友討論。

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這名網友日前在PTT針對「違規停車」的罰則進行討論，他認為在台灣的現行法規下，違規停車的罰則「這種罰600、罰1200的，警察開爆也沒人會怕」，甚至會有民眾在街上與警察爭辯，軟硬兼施的要警察把罰單撤掉，同時舉出美國開交通罰單的作法，「我親戚住美國，他說美國違停一張從70~900元美金（約新台幣2千元至2萬5千元左右）都有，看你白目的程度」。

▲交通罰單的開立與罰鍰金額經常傳出爭議。（示意圖／翻攝自《爆料公社》 ）

討論串掀起不少網友認同，其中不少民眾有留言回應表示交通罰單主要仍以「勸導代替開罰」為主，「罰單600變成12000，照樣還是勸導為主，不得已才開罰喔」、「檢舉就好了，檢舉不能勸導」、「根本沒用，會停的照停」、「我這附近假日都有員警繞圈圈，每次驅離完一台離開後，繞一圈就又有一台了」、「敢停的地方大都就是賭你不會開啦」、「法治觀念營養不良」。

此外，也有網友提到自己曾問過交警朋友的想法，對方卻無奈表示其實違停開單對警察來說是「吃力不討好」的任務，駕駛抱怨「大賊不抓，只抓小事」是日常，更多的是民眾會賣弄人際關係，甚至以「你態度很差」投訴。員警最後也無奈表示，就算接到檢舉開了單，違規車輛還是會有下一台，「沒救了，有警察在都有目洨的停下來了，遑論警察不會整天在那裡巡，大家開車習慣就是這麼差，怎麼救？」。（編輯：楊智傑）