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太魯閣撞車釀50死200傷　林佳龍：交通部會先代墊醫療費

記者丁上程、林柏年、王嘉鴻／花蓮報導

2021-04-05 14:16:14

太魯閣號
▲太魯閣號車廂移出作業持續進行中。（圖／記者丁上程拍攝）
台鐵太魯閣號2日（上周五）發生撞車意外，造成50死，傷者超過200人，救援目前仍在持續。今（5）日交通部長林佳龍表示，現在把卡在隧道中的第六車、第八車拉出來需要約兩個工作天，土木技師公會則評估，應該還要10個工作天，也就是4月20日左右才能完成整個搶修，及必要的補強。林佳龍說，後續會是一條漫長的路，目前在殯儀館已有專人協助安置家屬及指認死者，他也跟健保署協調，醫療費用先由交通部代墊。

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林佳龍表示，在經過搶修工作人員的24小時不眠不休的努力下，檢察官下午會勘驗第六節車廂，之後會將第六節、第八節車廂試著鋪軌道、架設電力設備，將這兩節車廂拉出。

媒體追問，行政院日前證實林佳龍請辭，是否獲得行政院慰留？他強調，個人去留並不重要，現在最重要的任務是把搶修工作做好，會堅持到最後一刻，把事故傷害降低。此外林佳龍也成立窗口，會一路陪伴家屬處理後事，並幫忙爭取保險、賠償。林佳龍說，醫院部分他已經協調健保署，醫療費用先由交通部代墊，讓家屬現階段不用為了錢煩惱。

另有媒體追問，台鐵新局長懸缺數個月，現在是否由交通部次長祁文中暫代？林佳龍說，祁在業務上主管陸上交通工具，鐵路也是他的業務，先前也是請他處理侯硐邊坡事故、近日則有春節交通疏運等表現，他認為不管未來的鐵路局長是誰，都能在祁文中打下的改革基礎上接手。

林佳龍隨後也在臉書貼文指出，今天是清明連假最後一天，台鐵東部幹線受到事故影響，東正線全力搶修中，由西正線單線雙向運轉調度，也請乘客出門前，詢問列車運行情形，台鐵對於造成旅客的不便，會盡力彌補，懇請乘客諒解。

林佳龍表示，台灣東部幹線，昨日因國道五號湧入大量北返車流，今天上午9點啟動儀控管制；因應鐵路事故，國道客運路線台北到花蓮，除原訂次（90班次）外，已協調業者加開班次共16班次，目前還可以訂位，民眾可多加利用。

西部幹線部分，國道車流預估中午過後進入高峰，林佳龍用路人上路前記得先打開1968App查詢路況，多利用台61線及其他替代道路，節省行車時間，他指出高鐵全線正常營運，雙鐵仍會視尖峰時段旅客疏運情形加開丶加掛車廂、加開全車自由座列車。

祁文則說，上午9點，檢察官才進場搜索，並舖上鋼軌，想辦法配合處理大體運輸作業。有媒體問及，之前拖出第五節車廂時，是直接將整個車廂拉出，為何第六、第八節車廂要在隧道內將車廂切除後才拉出來？祁文中回答，因為這兩節車廂殘餘完好的部分都不到1/10，沒辦法將其拉回到軌道上再拖出，只能將車廂切成一片片，然後運出隧道。

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