太魯閣撞車釀50死200傷　林佳龍：交通部會先代墊醫療費

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林佳龍表示，台灣東部幹線，昨日因國道五號湧入大量北返車流，今天上午9點啟動儀控管制；因應鐵路事故，國道客運路線台北到花蓮，除原訂次（90班次）外，已協調業者加開班次共16班次，目前還可以訂位，民眾可多加利用。





西部幹線部分，國道車流預估中午過後進入高峰，林佳龍用路人上路前記得先打開1968App查詢路況，多利用台61線及其他替代道路，節省行車時間，他指出高鐵全線正常營運，雙鐵仍會視尖峰時段旅客疏運情形加開丶加掛車廂、加開全車自由座列車。





祁文中則說，上午9點，檢察官才進場搜索，並舖上鋼軌，想辦法配合處理大體運輸作業。有媒體問及，之前拖出第五節車廂時，是直接將整個車廂拉出，為何第六、第八節車廂要在隧道內將車廂切除後才拉出來？祁文中回答，因為這兩節車廂殘餘完好的部分都不到1/10，沒辦法將其拉回到軌道上再拖出，只能將車廂切成一片片，然後運出隧道。



