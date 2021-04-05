太魯閣撞車釀50死200傷　林佳龍：交通部會先代墊醫療費

媒體追問，行政院日前證實林佳龍請辭，是否獲得行政院慰留？他強調，個人去留並不重要，現在最重要的任務是把搶修工作做好，會堅持到最後一刻，把事故傷害降低。此外林佳龍也成立窗口，會一路陪伴家屬處理後事，並幫忙爭取保險、賠償。林佳龍說，醫院部分他已經協調健保署，醫療費用先由交通部代墊，讓家屬現階段不用為了錢煩惱。
另有媒體追問，台鐵新局長懸缺數個月，現在是否由交通部次長祁文中暫代？林佳龍說，祁在業務上主管陸上交通工具，鐵路也是他的業務，先前也是請他處理侯硐邊坡事故、近日則有春節交通疏運等表現，他認為不管未來的鐵路局長是誰，都能在祁文中打下的改革基礎上接手。
林佳龍隨後也在臉書貼文指出，今天是清明連假最後一天，台鐵東部幹線受到事故影響，東正線全力搶修中，由西正線單線雙向運轉調度，也請乘客出門前，詢問列車運行情形，台鐵對於造成旅客的不便，會盡力彌補，懇請乘客諒解。
林佳龍表示，台灣東部幹線，昨日因國道五號湧入大量北返車流，今天上午9點啟動儀控管制；因應鐵路事故，國道客運路線台北到花蓮，除原訂次（90班次）外，已協調業者加開班次共16班次，目前還可以訂位，民眾可多加利用。
西部幹線部分，國道車流預估中午過後進入高峰，林佳龍用路人上路前記得先打開1968App查詢路況，多利用台61線及其他替代道路，節省行車時間，他指出高鐵全線正常營運，雙鐵仍會視尖峰時段旅客疏運情形加開丶加掛車廂、加開全車自由座列車。
祁文中則說，上午9點，檢察官才進場搜索，並舖上鋼軌，想辦法配合處理大體運輸作業。有媒體問及，之前拖出第五節車廂時，是直接將整個車廂拉出，為何第六、第八節車廂要在隧道內將車廂切除後才拉出來？祁文中回答，因為這兩節車廂殘餘完好的部分都不到1/10，沒辦法將其拉回到軌道上再拖出，只能將車廂切成一片片，然後運出隧道。