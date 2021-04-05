外送員到門口傳「7字」！女一看秒戀愛 同行全認：真的
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 14:59:48
外送平台近幾年崛起，不少人只要在家用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，對此，就有網友分享自己點餐經驗，指出外送員已經送餐到家門口，表示抵達，但隨後又傳「7字訊息」，讓她看了直呼「真的太可愛了啦！」貼文引發熱議。
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「所以剛剛到底去拿了什麼？」只見貼出的照片，該外送員先表示「我已經抵達囉！」連續傳送兩次，沒想到下秒卻又表示「等等」、「忘了拿餐，回去拿」，該話語也讓原PO瞬間笑瘋直呼「真的太可愛了！」
貼文一出，網友紛紛回應「瞬間戀愛的感覺，可以嫁了XD」、「怎麼有這麼憨直的外送員，好爆笑」、「笑爛，什麼都沒拿是在哈囉」、「太好笑了啦」、「會不會是聊天聊到忘記拿哈哈」、「原來外送員也有很可愛的一天哈哈」。
另外，也有不少同行表示「我也有過，被自己蠢死XD」、「真的會忘記啦！報完單號就騎車走了哈哈哈」、「哈哈哈，我剛開始送社區，常常不小心把餐點漏在管理室」、「笑死，我有一次也是忘記拿，報完單號就騎走，後來再回去拿」、「常常送餐到一半真的會突然斷線，想說我現在是要取餐還是送餐？摁？我拿餐了嗎？」（編輯：張嘉哲）