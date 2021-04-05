跟網美朋友出門超崩潰！她怒曝「1劣習」：只是吃個飯耶
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 17:13:28
在幾乎人人都有智慧型手機現代，也出現許多網帥、網美，總會將最完美的照片放上社群媒體，希望能夠吸引更多粉絲關注。然而卻有網友崩潰表示，最害怕跟網美朋友出門，其中「劣習」曝光也掀起諸多共鳴。
一名網友在論壇《Dcard》上訴苦，「最害怕跟網美朋友出門，不幫她拍一千一百張以上的照片都不行，還會一直指定要怎麼拿鏡頭，然後每一張都要說醜，又要再拍一次，這千張照片，又只選一張出來發文，還不會tag你，我只是出來吃個飯耶」。
完整遭遇曝光後，立刻有經歷相似遭遇的網友深有同感回應，「真的心很累」、「之前跟幾個高中朋友約出來吃飯，一個網美全部人要等每一個人的餐點都上桌、讓他拍到夠才能吃」、「之前大學有跟那種拍挫冰都要拍一小時的人出去過之後，就不想再跟網美型室友出門了」。
但也有一派人認為，「不喜歡就要說啊，不然對方還以為你樂於當人體腳架」、「覺得你們不像朋友欸，對方應該認為你們很好不會介意，不然幹嘛約你出門」、「會介意就說明白拉，朋友不就是這樣嗎？」、「心裏不舒服就跟對方說，解決問題很難嗎」。（編輯：潘毅）