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兒寫數學要自行設題！下秒竟抖「暗黑秘密」　爸一看臉綠

編輯中心/綜合報導

2021-04-05 17:34:07｜2021-04-05 17:49:03

▲泰國有名男童寫數學作業時，被老師要求自行設題，但題目卻讓爸爸嚇傻。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲泰國有名男童寫數學作業時，被老師要求自行設題，但題目卻讓爸爸嚇傻。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
學生寫作業時，有時候會腦洞大開，用意想不到的方式算出正確的答案。泰國就有一名男童在寫數學作業時，被老師要求在算式下自行設題，並寫出答案，結果這名男童卻意外揭露爸爸「還有六個小三」，讓爸爸瞬間嚇傻，貼文曝光後，也笑翻一票網友。

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根據《Thai News Online》報導，泰國一名正在唸小學3年級的男童，日前在寫數學作業時，被老師要求在算式下自行設題，並寫出答案，而題目是「（7-3）+2 =？」於是男童便異想天開的寫下題目。

▲數學題目是「（7-3）+2
▲數學題目是「（7-3）+2 =？」，男童卻用「爸爸的小三」來設題目。（圖／翻攝自《Nooky Graphic》臉書 ）
只見男童寫下「爸爸有七個小三，媽媽趕走了三個，爸爸又把兩個追了回來，所以爸爸現在還剩下幾個小三？」接著還得意的寫下「他還有六個小三」，這讓爸爸瞬間嚇傻了眼，因為自己是被兒子誣陷的。

許多網友看完也忍不住笑虧，「爸爸現在有危險了」、「太天才了，兒子」、「正確的答案是0，因為媽媽全部打死了」、「必須等爸爸出院，再問爸爸還有多少人」、「爸爸還活著嗎？」、「孩子們總是說實話」、「爸爸準備暈倒」、「辛苦爸爸了，這真的太有趣了」、「泰國孩子很聰明」。（編輯：許智超）

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