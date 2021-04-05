帛琉泡泡資訊有落差？防疫旅館禁止旅客出門
要聞中心／綜合報導
2021-04-05 19:49:26｜2021-04-05 19:50:16
帛琉旅遊泡泡首發團回國後，考驗才開始，依據衛福部加強自主健康管理的規定，旅客住宿只要符合一人一個房間，並獨立衛浴，配戴口罩，基本上仍可以出門。但一名讀者向《NOWnews今日新聞》投訴，指他此次參加旅遊泡泡回國，因和家人共衛浴，才訂了一間位在新北市的防疫旅館，未料當他請家人幫忙拿換洗衣物時，館方要求他不能到大廳，只能透過工作人員送到門口，這名讀者再打去1922詢問，疾管署的回答則是他可以出門，讓他滿頭問號。
該名旅客表示，他接著又向館方傳了疾管署的新聞稿，當中指出帛琉旅遊泡泡歸國的旅客，在身體沒有明顯不適下，只要配戴口罩、避免搭乘大眾運輸工具及出入公眾場所，仍可出門。
館方回應依照防疫旅館的規定，一但住進來，只有Check Out才能離開，館方強調，若旅客能自由離開房間，有可能住在旅遊泡泡隔壁的旅客已經染疫，他在房間外走動時病毒就可能跑出來，當旅遊泡泡的旅客出門時就有機會沾染，成為防疫破口。
該名旅客接著又向館方表達，旅遊泡泡回來的人，今天都有人直接上班，離開家門去公司，何以他就一定得待在房間內不能出門？館方說，這也是他們第一次接到旅遊泡泡的案子，除非有政府說可以，否則他們不願讓該名旅客出門。
旅客在和旅館爭辯防疫法規的細節時，疾管署還一度回電給該名旅客，館方也聽到旅客跟疾管署的抱怨，但他們仍強調，一定要有官員來告知，他們才可以放人。
疾管署則表示，旅遊泡泡確實在沒有身體出現不適的狀況下就能出門，館方可能仍理解成一住進來就要待到一定的天數才能走，而但管理各地的旅館，權責在地方政府，會協助該名旅客和新北市政府溝通，請旅館做個案處理。