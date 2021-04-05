出席養子婚禮！她見新娘「手上胎記」哭了 結局讓網驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 19:11:34
結婚除了是兩人的終生大事，也是雙方家庭的結合。不過，大陸日前就有位大媽參加養子的婚禮，沒想到結婚當天，卻發現新娘的手上有一個明顯的胎記，一問之下竟是自己失散多年的親生女兒，兩人也當場相擁而泣，貼文曝光後，網友不禁直呼「 這是多大的福報」。
綜合陸媒報導，大陸蘇州有位大媽因為多年前一場意外，導致她丟失了自己唯一的女兒，之後大媽收養了一名小男孩，並將這個男孩當作親生兒子一樣對待，努力把他養大成人，到了養子談論婚嫁時，大媽就幫他介紹一位樣貌、人品都不錯的女孩，兩人相親之後，很快就定下了結婚的日子。
沒想到在婚禮現場，大媽卻發現新娘子手上有一個明顯的「胎記」，頓時傻住了，忍不住詢問親家母「你這個女兒是不是親生的？」親家母聽完相當驚訝，「你怎麼知道？我記得沒有和你們說過」，經過了解後，才知道新娘正是大媽失散多年的親生女兒，而母女二人緊緊相擁，抱頭痛哭。
大媽也透露，「失去女兒後，內心始終後悔，因此每次看到同齡，或是長相類似的女孩都會忍不住偷看一下手上有沒有胎記，萬萬沒想到過了這麼久，竟然將自己女兒娶進家門」。
許多網友看完也紛紛回應，「電影都不敢這麼拍」、「新郎直接變女婿」、「這是多大的福報？」、「親上加親」、「不是一家人，不進一家門」、「別鬧，眼鏡都快掉下來了」、「這真的是命運，實在太巧了」、「真的是雙囍臨門」、「沒看過這麼誇張的」。（編輯：許智超）