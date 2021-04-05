掃墓唯一道路被封！地主稱「給5千就開門」 原因網戰翻
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 22:11:04
又到了一年一度的清明節，家家戶戶都會準備豐富的水果、餅乾及鮮花去祭祖，展現慎終追遠的精神。然而，就有網友開車前往掃墓時，竟有道路被無故封閉，而且還有一對夫妻聲稱「路是我們鋪的，要過就給5000元開門」，讓他相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，清明節開車前往公墓時，卻發現許多車輛都在倒車，原來是因為有道路被封閉，接著聽到一對夫婦強調「路是我們鋪的，要過就給5000元開門，找誰來說都沒用」，這讓原PO相當傻眼，因為那是通往公墓的唯一道路，最後只好先去祭拜其他處。
原PO提到，該處設有工廠，因此平時會有人進出，之後也要趁機與家人商討遷墓的事宜。他也透露，經里長溝通後說「是因為有一小段道路要重新鋪路，地主希望，若有祖先安眠於公墓的家屬可以協助負擔費用」。
許多網友看完也紛紛回應，「請祖先半夜去找他們溝通囉」、「如果是公墓，基本會有政府鋪設的道路，那便為既成道路，是不得封路不給過的」、「如果是這樣的話，我覺得你們要考慮遷墳了，不然一直這樣下去也不是辦法」、「只好在鐵門口祭祖了」、「不能過，那只好在他們鐵門外面拜啦」、「在他們門口擺桌開拜」、「過路費也太貴了吧」。
不過，也有網友說，「地如果是他們的，那就沒話說」、「如果是私人土地真的沒辦法……給大家過是方便，說不定有一些白痴給人家亂來，不然怎麼突然封起來……」、「私人土地就沒什麼好說的。願意是給予方便，不願意是他們的權益」。（編輯：許智超）