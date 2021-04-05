白色毛帽一洗秒悲劇！「成品照」千人瘋朝聖 真相尷尬了
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 21:35:43
不少人洗滌衣物時，都會將白色衣物特別分開，避免其他衣物的顏色沾染上。不過，就有一名女網友指出，自己洗白色毛帽時，與其他衣物一起混洗，意外讓其沾染上許多顏色，因此讓她納悶直喊「怎麼處理呢？」然而照片一出，卻引發千人朝聖直喊「太美了！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示「不好意思問一下，如果白色毛帽下去洗衣機跟其他顏色衣物洗滌的話，變成這樣子的染色毛帽，你們會繼續戴還是怎麼處理呢？」隨後她也貼出一系列照片，只見畫面中，原本純白的毛帽被沾染上紫、藍、粉、紅等顏色，讓人一看相當驚艷。
照片一曝光，至今已有超過5千多人按讚，不少網友都紛紛大讚直喊「還蠻美的欸」、「染的很自然」、「其實真的蠻好看的捏哈哈哈」、「蠻好看的啊！妳不講我還以為就是這樣」、「很有特色耶，且獨一無二，不會撞帽」、「老實說，染的還不錯呀」、「這顏色好啊！！載著出門」。
然而，就有人質疑真偽「衣服怎麼可能退那麼多顏色啦！我開成衣廠的，你一定要這樣騙嗎」、「這明明就是故意染的，想騙我⋯」、「真的不信！那幾種顏色都褪色的話，白色的部份應該也都變成灰色了」；最後也有網友查出真相，發現該毛帽其實是某品牌所設計的商品，並非是原PO因洗滌所導致的。（編輯：陳雅雲）