淡水交通塞爆！男驚「誰想住？」 內行指1族群：真的多
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 22:00:52
淡水地區通常被許多人認為離市中心太過遙遠，而難以成為買房首選地，就有網友指出，自己先前到淡水遊玩，發現該地不管是平日還是假日，交通都十分壅塞，因此好奇詢問「在淡水買房的人在想什麼？」對此，就有內行人點出「一族群」最適合在淡水居住。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己先前到淡水遊玩，卻被當地交通嚇到不行，「這麼多人、這麼多遊客，竟然只有一條主幹道和一座橋」。不僅如此，平日就常塞車，假日嚴重程度更高，遇到上下班尖峰時段就更誇張了，「這到底什麼可怕的地方，為什麼會有人在淡水買房阿？？有卦？？」
問題一曝光，就引來不少網友討論，「沒錢的人啊，譬如我，幫QQ」、「上班族真的不適合淡水，市區機能不高就算了還很擠，搭捷運去台北也很遠，那時間都可以從桃園通勤了」、「便宜+拚未來公共建設吧」、「自己衡量啦！交通氣候受不了的不要買」、「聽說買在那邊的上班通勤族高機率後悔」。
不過，就有內行人指出「退休族群」非常適合定居，直言「退休族一堆，爸爸朋友北市房子賣了買淡水超大坪數」、「淡水適合養老，不適合年輕人，通勤上班會崩潰」。（編輯：陳雅雲）