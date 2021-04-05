NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

淡水交通塞爆！男驚「誰想住？」　內行指1族群：真的多

編輯中心/綜合報導

2021-04-05 22:00:52

淡水居住環境佳
▲有網友先前到淡水遊玩，發現該地不管是平日還是假日，交通都十分壅塞，因此好奇詢問「在淡水買房的人在想什麼？」（示意圖／NOWnews資料照片）
淡水地區通常被許多人認為離市中心太過遙遠，而難以成為買房首選地，就有網友指出，自己先前到淡水遊玩，發現該地不管是平日還是假日，交通都十分壅塞，因此好奇詢問「在淡水買房的人在想什麼？」對此，就有內行人點出「一族群」最適合在淡水居住。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己先前到淡水遊玩，卻被當地交通嚇到不行，「這麼多人、這麼多遊客，竟然只有一條主幹道和一座橋」。不僅如此，平日就常塞車，假日嚴重程度更高，遇到上下班尖峰時段就更誇張了，「這到底什麼可怕的地方，為什麼會有人在淡水買房阿？？有卦？？」

▲原PO好奇提問「在淡水買房的人在想什麼？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「在淡水買房的人在想什麼？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友討論，「沒錢的人啊，譬如我，幫QQ」、「上班族真的不適合淡水，市區機能不高就算了還很擠，搭捷運去台北也很遠，那時間都可以從桃園通勤了」、「便宜+拚未來公共建設吧」、「自己衡量啦！交通氣候受不了的不要買」、「聽說買在那邊的上班通勤族高機率後悔」。

不過，就有內行人指出「退休族群」非常適合定居，直言「退休族一堆，爸爸朋友北市房子賣了買淡水超大坪數」、「淡水適合養老，不適合年輕人，通勤上班會崩潰」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.35%34.65%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀