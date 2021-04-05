林佳龍請辭 侯友宜：因檢討而不再發生才是負責任的態度
記者陳志仁／新北報導
2021-04-05 22:12:30
台鐵408車次太魯閣列車2日發生出軌的事故，造成50人不性的罹難，交通部長林佳龍也請辭並強調，「我留下的日子不是戀棧，而是求能善後」；新北市長侯友宜今（5）日認為，最重要的是釐清事實真相，因刻骨銘心檢討後而不再發生，這才是負責任的態度。
侯友宜今日前往三峽區的全成佛堂，慰問台鐵太魯閣號出軌事故罹難者的家屬；針對交通部長林佳龍請辭以示負責的看法？侯友宜表示，受害者及所有的家屬，此時此刻最需要是如何撫平他們的傷口，讓他們能在社會上勇敢站起來；一個重大事件發生，最重要的是釐清事實真相，給所有的受害者及家屬清楚交代。
侯友宜指出，每一個負責任的官員們，包括司法調查，要用最快的速度把肇事原因跟責任釐清，「該追究刑事責任的，我們任何人都不能輕易地放過，該民事賠償的，也都要勇於承擔」；當事實釐清後，把整個原因要做一個反省跟檢討，尤其「台鐵一而再再而三的肇事，讓民眾對台鐵交通的運輸非常不放心」。
侯友宜說，如何再重拾信心，讓民眾搭乘台鐵有一個安心回家的路，這是必須要刻骨銘心去檢討，期待這些事情因為有檢討而不再發生，這才是一個負責任的態度；我們大家團結在一起，努力的做事，期待台灣不要再有這麼重大的交通事件再度發生。
警察局長黃宗仁指出，配合市政府相關的關懷照護作為，隨時掌握新北市市民傷亡的狀況，針對住(居)民無論傷亡，請各轄區分局全面聯繫，除指派專人執行「安家服務專案」的聯繫訪視慰問外，並依罹難者家屬請求給予協助；三峽分局4日下午派員到花蓮護送往生者曾允鑀小姐返回新北，當晚順利協助家屬將其大體運回三峽區得昇華園火葬場。