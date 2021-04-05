嬰兒房裝監視器！下秒竟傳「詭異求救聲」 媽聽完直發毛
編輯中心/綜合報導
2021-04-05 23:38:49
當家裡有寶寶出生時，很多媽咪都會考慮想要買一台嬰兒監視器，以便即時掌握寶寶的情況。不過，國外有名女網友在察看女兒房間的監視器時，突然聽到沉重的喘息聲，以及詭異的求救聲，讓她聽了相當驚恐，影片曝光後，不少網友也直呼「實在太毛了！」
綜合外媒報導，有網友在《Reddit》分享一部影片，只見有名媽媽站在鏡子前滑手機，而女嬰起初在地上玩，接著緩緩的爬上嬰兒床，突然對著監視器開心地揮手說話，並且不斷拉著窗簾玩耍，直到某天媽媽調閱監視器時，卻聽到影片中傳來小小聲的「救救我」，讓她頭皮瞬間發麻。
媽媽起初還以為自己聽錯了，便放大聲音再聽一次，這次卻清楚地聽見影片中傳來的說話聲「喊著救救我吧」，這真的讓媽媽感到害怕。影片曝光後，許多網友看完也相當驚恐，「我聽完整個人在發抖」、「我聽起來像是，他似乎說了三次」、「女嬰開心的在監視器前揮手，感覺就像跟真人打招呼一樣」、「我只有聽到呼吸聲」。
不過，有些人質疑是造假的，而有些人猜測，求救聲音與呼吸聲疑似是來自其他電子產品，可能是遭人惡作劇，但媽媽也回應「若是駭客惡作劇，也必須先駭入自己的帳戶，而當天卻未收到任何通知」，另外也聯絡了監視器的廠商，客服也回應說，並沒有發現異狀。（編輯：許智超）