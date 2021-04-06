NOW早報／麥當勞薯條加大都騙錢？背後真相曝光：誤會了

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「這是貨真價實的大薯！麥當勞大薯！麥當勞大薯！」只見貼出的照片中，兩盒薯條全部炸到盒子外面來，看起來酥酥脆脆就像剛炸好那般，令人垂涎三尺、食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「好爽喔！整個塞爆」、「都沒吃到這種的」、「哪家門市？來去朝聖」、「已經不知道什麼時候開始，一個應得的份量變成施捨、變成驚喜了」；不過，也有網友表示「看到沒有，因為內用不會軟掉啊，每次都在吵份量少的都是回家在那邊該」、「內用的差別，結案」。
事實上，《NOWnews》也詢問在麥當勞工作近三年的店員陳小姐，她表示「內用和外帶真的會影響薯條看起來的多寡，店員在鏟薯條時，肯定是依照顧客點的大小去鏟，不會少給，但如果是外帶回去食用，可能因為薯條軟掉，所以才會產生薯條加大加錢，份量卻沒加的錯覺，下次不仿可以試試看內用加大，一定升級有感，希望民眾不要再誤會。」（編輯：張嘉哲）
今日天氣／天氣晴朗穩定 中南部日夜溫差大
今（6）日台灣附近仍以東北風的環境為主，但是冷空氣稍減弱，水氣也偏少，各地天氣依舊晴朗穩定，僅花東地區有零星降雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍涼，北台灣地區15度左右，其他地區17至19度，白天高溫在北部及東半部可回升至22至25度，中南部仍可達26至29度，中南部日夜溫差以及南北溫差較大。
被誤認李義祥同夥！照片瘋傳他傻眼 曬車票喊：我是乘客
台鐵太魯閣408車次日前撞上工程車後導致列車出軌，釀成50死200傷的重大事故。事發當時，台鐵聲稱「初步調查，是工地主任李義祥一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡」。不過，就有倖存者拍下「關鍵照片」，指出在事發時，邊坡上根本不只李義祥一人。對此，就有當事人出面喊冤，表示自己也是太魯閣號的乘客。
愛心捐款超過6千萬！陳時中：不會替政府付錢
太魯閣列車2日發生嚴重出軌事故，導致50死、200人受傷，為了幫助罹難者及其家屬，衛福部成立捐款專戶，讓民眾捐款，卻也引發質疑聲浪﹔對此，衛福部長陳時中表示，一定會專款專用、公開透明，同時成立管理委員會，強調「絕對不會替政府付錢」。
網酸捐款太魯閣號「又要亂用了」 曾莞婷高EQ回應讚爆
台鐵408次太魯閣號列車2日發生出軌意外，造成50人死亡、超過200人受傷。藝人曾莞婷4日在臉書分享衛福部賑災專戶，遭網友批評「又要被政客亂用了」，對此，曾莞婷高EQ一句話回應，讓粉絲非常激賞。
不敵連續6年虧損！LG宣布退出全球手機市場
韓國電子大廠LG昨（5）日宣布，由於手機市場競爭加劇，加上多年來持續虧損，將於7月31日結束智慧型手機的生產與銷售業務，並終止移動通訊（MC）部門的營運。雖然手機業務發展不順，但受到新冠肺炎（COVID-19）LG在家用電器、電視等產品上表現出色，且近期也宣布將拓展電動車相關業務。（編輯：賴詠璿）