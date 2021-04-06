芹菜葉嚼不爛難下嚥？簡單「2煮法」變好吃：營養又健康
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 07:36:54
芹菜可用來炒肉，也可當涼拌蔬菜的佐料，跟許多食物都能做搭配。不過，一般人都會因為芹菜難以咀嚼、不好下嚥而將芹菜葉丟棄，但其實芹菜葉的營養價值頗高，不僅富含鈣、鐵、鉀，還有豐富的維生素。到底如何料理芹菜葉才好吃呢？搜狐美食專欄《小楊聊美食》就分享了2種家常煮法。
《小楊聊美食》表示，很多人雖然知道芹菜葉的營養價值非常豐富，但覺得芹菜葉太苦了，遠遠不如芹菜梗的好口感，因此都會直接扔掉，不過，如果大家掌握了正確的烹飪方式，芹菜葉其實也可以很美味，且大家也能充分利用芹菜葉的營養而不浪費。
《小楊聊美食》並分享了2種烹飪方法，第一種就是，將芹菜葉與絞肉混合，做成「菜團子」，降低葉子本身難以咀嚼的口感。另外也可做成涼拌，避免葉子因高溫烹調而造成不佳的口感，這兩種方式都很家常也很容易，既簡單又好吃。
此外，《小楊聊美食》也直言，如果是嫩芹菜、土芹菜之類就不同了，吃細嫩的芹菜時還是會把葉子留下來，一起炒或單獨烹飪，其實嫩芹菜的葉子也是很好吃的，有芹菜的香味，有脆生的口感，還有豐富的營養。（編輯：許苡晴）