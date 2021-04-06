芹菜葉嚼不爛難下嚥？簡單「2煮法」變好吃：營養又健康

芹菜可用來炒肉，也可當涼拌蔬菜的佐料，跟許多食物都能做搭配。不過，一般人都會因為芹菜難以咀嚼、不好下嚥而將芹菜葉丟棄，但其實

芹菜葉的營養價值頗高，不僅

富含鈣、鐵、鉀，還有豐富的維生素。到底如何料理芹菜葉才好吃呢？搜狐美食專欄《小楊聊美食》就分享了2種家常煮法。

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《小楊聊美食》表示，

▲到底如何料理芹菜葉才好吃呢？搜狐美食專欄《小楊聊美食》就分享了2種家常煮法。（圖／取自pixabay）

《小楊聊美食》

絞肉混合，

降低葉子本身難以咀嚼的口感。另外也可做成涼拌，避免葉子因高溫烹調而造成不佳的口感，這兩種方式都很家常也很容易，

此外，《小楊聊美食》也直言，