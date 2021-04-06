捷運站手扶梯下藏「神祕黑盒」！背後真相曝光：太貼心了
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 10:55:05
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。近日，一名男網友在PTT八卦版提到，搭捷運乘坐手扶梯時，發現扶手旁竟有一個「神秘盒子」，好奇詢問有何用途，貼文曝光立刻引發熱議，釣出內行網友解答。
原PO逗趣自稱是一名「台北觀察家」，他提到搭捷運時到捷運站乘坐手扶梯，意外發現手扶梯的扶手下方，竟安裝了一個神祕的小盒子，有黑色也有紅色的，不禁疑惑道「經過北車捷運站看到的，覺得蠻新奇的，是自動消毒機嗎？還是怕人刮到的防護設計而已？」困惑表示「捷運手扶梯裝這個是什麼？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛猜測「指紋識別系統」、「黑科技欸」；不過，許多內行網友一看秒懂，「映像是紫外線燈，用來自動消毒」、「UV消毒」、「紫外線消毒機」。
事實上，根據《TVBS》報導，台北捷運為了防疫，3月初在部分捷運站手扶梯的扶手裝了新的設備，即透過紫外線消毒燈來清潔扶手，相當貼心，並將評估效果決定未來是否全面裝設。（編輯：賴詠璿）
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