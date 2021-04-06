台中停水！她曬「儲水1神物」嗨爆　眾人卻戰翻：很貪心

經濟部宣布台中市自今（6）日起實施自來水「供五停二」，以國道1號為界分為甲乙兩區，甲區每週二、三停水，乙區則是每週四、五停水，也使台中市民們不得不「儲水」，不過，就有一名女網友發文，表示因為台中限水，通常一般人都是買「儲水桶」，但爸爸卻買了「游泳池」，讓她哭笑不得，怎知貼文一出，卻讓網友吵翻。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「臺中限水 我爸居然買了這個」為題發文，表示因為台中限水，多數人家裡會買桶裝的「儲水桶」，可是他們家卻有「游泳池」，「你們家買儲水桶，但我們家有游泳池呢，嬰兒用游泳池，原本還要買歡樂版的呢」。





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「臺中限水 我爸居然買了這個」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出爸爸買的兒童用游泳池。（圖／翻攝自《Dcard》）

但也有不少網友不滿，表示這樣不僅很浪費，也無法蓋上蓋子，相當不衛生，「我相信沒水應該不是不夠用，是有人很貪心」、「不要浪費水」、「變相浪費水資源」、「沒辦法蓋蓋子超髒的」、「我就問，怎麼蓋蓋子……」、「今天先把明天的水裝好明天再用=沒有省到水」。





不過，仍有網友緩頰，認為就是因為缺水，也並非每個人家裡都有水塔，所以覺得原PO這麼做並非不妥，「這個哪叫貪？要限水了你難道不需要儲一些水？ 並不是每個家都有水塔好嗎……」、「就當地水不夠才要限水，講甚麼幹話，而且還連續限2天，花蓮這邊就不缺水啊」、「限水是地區性，不是全台性，為什麼有些地區沒限水，台中卻要連續停2天，水還不是其他地方來的，你不多儲一點水，你怎麼能確保能撐過兩天，我花蓮這邊常常在下雨根本不缺水啊，但你要怎麼把水運過去」。（編輯：郭佩蓉）



