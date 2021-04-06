碩士月入20萬！上網徵婚「只開1條件」 卻慘遭全場嘲諷
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 11:40:05
現代人忙於工作，少有機會認識異性，因此也讓上網徵婚、相親等變得相當普及。不過在中國大陸，卻有一名學經歷與收入都是頂尖級別的清大碩士，上網發出徵婚訊息與條件後，卻慘遭一番冷嘲熱諷，原因曝光也引發論戰。
綜合陸媒報導，從中國清華大學碩士畢業的張昆瑋，今年快30歲，過去曾待過摩根大通、谷歌等國際知名公司，現在的他則回到故鄉山西教書，月薪則為3千人民幣，平時也會兼職寫程式，因此月薪還是有5萬人民幣（約新台幣20萬）的程度。
但由於張昆瑋外型實在不算出眾，因此一直沒有遇到好姻緣，在加上已年近不惑，這也讓他下定決心主動出擊，近兩年都在網路上發出「徵婚帖」，並將自己的照片、學經歷列出，同時只開出一條件「女方願意到山西太原晉中一代生活」。
然而這則「徵婚帖」曝光後，立刻掀起眾多網友討論，其中更不乏許多尖銳的攻擊字句如「就衝這個形象，你明明那麼普通，怎麼就那麼自信」、「賺幾個錢就可以心高氣傲、挑三揀四了」；但也有不少人替張昆瑋打不不平，認為沒必要就外貌罵人。
時至今日，張昆瑋仍舊沒有徵求到那個對的人，他也不禁感慨「其實像我這樣，只有成績能拿得出手的學生，在學校裡是不受女生歡迎的。這點我很理解。每個人都會基於自己的偏好，對身邊的人做一定的區別對待，不一定要上升到歧視的高度」，隨後他也表示未來不會再上網徵婚。（編輯：潘毅）