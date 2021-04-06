太魯閣事故50死　八里療養院：災後心理健康支持很重要

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張自強指出，第一線的工作人員，無論直接或間接的投入現場救災或醫療復健工作，或多或少會感到身心疲憊（日以繼夜的搜救與協助）、罪惡感（為何沒有及時把他們救出）、心情憂鬱（每天看到悲傷的景象）、無助（明明救出但無法救活）、情緒不穩（壓力與疲憊造成）等，且緊急救護、現場搜救或傷亡民眾家屬崩潰等殘酷的景象，會不由自主的出現在腦海中，導致心理健康失調等現象。
張自強認為，災後心理健康的支持很重要，透過包括醫師、職能治療師、心理師、社工師和護理師等心理健康重建團隊的專業提供，讓經歷事故的輕重傷者及不幸傷亡家屬們，獲得最大的心理支持；並應該重視Care the Carer，亦即關心照顧者，透過關心與協助這些照顧者，讓他們面對救災、急救與照顧傷者壓力之餘，能自我調適或是透過團體的協助，避免把災難和工作壓力影響個人生活中，可健康並持續扮演好照顧者角色。
張自強說，現階段的Care the Carer，包括「該休息時就要休息，才能有良好的體力支持工作」、「感到壓力時立刻找人說，獲得傾聽與支持，就能降低壓力」、「學習壓力放鬆技巧，如逛街或看電影、聽音樂」與「團體事件分享與紓壓」等；此外，透過有經驗的職能治療師擔任團體帶領者，將照顧者形成小團體，在團體中討論事件經過、分享個人的心得，並鼓勵討論壓力事件及處理方式…等，以協助照顧者能夠持續且健康的回歸正常生活。
張自強呼籲，台鐵出軌事件發生至今，救災與醫護人員工作量劇增，不但身心俱疲，同時還要面對死傷者家屬與外界的各種壓力；救災人員與醫護人員的壓力一定要釋放，未來還有漫長的路，外界也應給予支持及關懷，讓身心重建順利，早日重回正常生活。