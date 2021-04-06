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太魯閣事故／藍營要蘇揆下台　侯友宜：相信民眾都很清楚

記者陳志仁／新北報導

2021-04-06 12:35:12

侯友宜
▲新北市長侯友宜強調，「當然要有人負責，誰在這個事件裡面，要扮演一個責任的角度，相信民眾都很清楚，該負責就要負起責任。」（圖／記者陳志仁攝，2021.04.06）
台鐵408車次太魯閣列車2日的出軌事故造成50人罹難，交通部長林佳龍已請辭外，國民黨更喊出行政院長蘇貞昌也要負責下台；新北市長侯友宜今（6）日強調，「當然要有人負責，誰在這個事件裡面，要扮演一個責任的角度，相信民眾都很清楚，該負責就要負起責任。」

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侯友宜今日視察中和枋寮市場，針對台鐵408車次太魯閣列車2日出軌事故的相關議題受訪；侯友宜呼籲，台鐵一而再、再而三的發生嚴重的交通事故，造成多人的傷亡，我們再也承受不了再度的痛，所以不管是台鐵、政府部門不但要痛定思痛，也要不斷的反思再檢討，更期待這次的事件要公開透明，讓社會大眾檢驗肇事的原因、責任，及未來如何做好大幅度的改善，能夠讓民眾安心搭乘台鐵，讓大家有一個安全的回家的路，這才是當務之急。

至於交通部長林佳龍去留的看法？侯友宜認為，最重要的是，了解事實本質發生的原因，司法單位及各部門都全力在追查事實的真相，把事實的真相原因找出來，及做好整個未來的預防，再度的改造台鐵，讓大家安心搭乘，才是現在的當務之急；此外，當原因事情清楚後，「誰該負起責任就負起責任」，每一個人所扮演的角色有權有責，面對事情的檢討，把原因檢討出來，把事實釐清楚，把未來解決問題的能力拿出來，事後該負責的就要負責。

針對國民黨喊出行政院長蘇貞昌也要負責下台的看法？侯友宜回應，他已經講得非常的清楚，對於這麼一個重大災難的事件，現在的當務之急，就是把事情的來龍去脈說清楚，報告清楚後，提出解決問題的方式，面對未來能提供一個非常安全安心的交通，才是現在最急迫的一件事；不過，當事情檢討及反省過，並解決問題後，「當然要有人負責，誰在這個事件裡面，要扮演一個責任的角度，相信民眾都很清楚，該負責就要負起責任。」

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