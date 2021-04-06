Pan Piano出周邊了！粉絲見樣品「一亮點」驚呼：好懂賣
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 13:25:48
擁有225萬訂閱的高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，卻一直都沒有露臉，神祕感十足。不過，近日就有網友在PTT八卦版提到，神祕兮兮的Pan Piano開始出周邊商品，直問「真的會有人買嗎？」貼文立刻引發熱議，粉絲們見「一亮點」紛紛直呼「懂賣！」
原PO表示，發現鋼琴YouTuber Pan Piano最近也開始賣周邊商品，把一些過去Cosplay的圖放到衣服跟袋子上，不禁好奇詢問廣大鄉民「這種東西真的會有人買嗎？買很多可以參加粉絲見面會嗎？客群是誰？有沒有Pan也開始賣東西的八卦？大家會買單嗎？」
畫面中可見，Pan Piano將自己肖像與鋼琴的合照，做成各式各樣的周邊商品，包括上衣、購物袋、鏡子和貼紙等小物，讓粉絲可以直接線上購買。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛興奮直呼「不要小看粉絲的力量」、「真的蠻有商業頭腦的」、「他的訂閱應該有5成是海外，不知道這樣周邊能賣多少」；更有網友發現一亮點「日圓標價，懂賺！爽賺！若是標台幣一定被一堆台灣人嫌棄」、「日本人買起來」、「他這是賣日本人的」。Pan Piano也在個人IG貼文透露，這次是與日本「ヴィレッジヴァンガード（Village Vanguard）」合作的聯名商品。
不過，也有網友認為「老實說這圖印上去蠻俗的」、「好歹畫個Q版吧」、「Pan說是聯名商品，賣周邊我沒意見啦，只覺得好歹也設計一下，而且衣服、提袋上印這圖案，出門會被當臭宅變態吧」、「為什麼不直接出寫真」。
事實上，Pan Piano是由台灣YouTuber 小P經營的頻道，小P是一名鋼琴家與Cosplayer，結合兩者並用鋼琴彈奏許多動畫音樂為特色，因身材姣好受到矚目。除台灣以外，她也受到中國大陸、日本等地的網友支持，截至目前，頻道訂閱人數逾225萬人。（編輯：賴詠璿）