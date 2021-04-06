買2盒洗衣球媽卻狂嫌！兒一問原因驚呆 婆媽秒哭：慘了
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 14:25:49｜2021-04-06 14:26:22
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，許多人因為洗衣球較昂貴、用量難抓等等，依舊用不習慣。近日，就有網友分享自己連假時買了兩盒洗衣球帶回家，卻被媽媽狂嫌，原因曝光後，笑翻不少人。
原PO在「愛逛寶雅好物分享」貼文指出「過年那時候就有帶一盒洗衣球回去給媽媽用，媽媽也覺得很新鮮，但這次回去家裡過清明，發現媽媽又換回洗衣精，我猜她應該是不知道那是什麼東西，所以沒再補貨，我就又去買了2盒回家放」。
結果我媽從菜市場回來之後，看到2盒洗衣球眼睛瞪大的說「誰又買這個難用的東西？」我聽到有點愣住，後來一問之下，我媽才說洗完衣服都有殘留泡泡什麼的，我就問他怎麼用，他說就「放在洗劑盒裡啊」，對了！我家是滾筒洗衣機......只想說「媽！不是洗衣球難用，是妳不會用！誰叫你丟在洗劑盒裡？......洗衣球要直接丟進去洗衣機裡啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「傻眼...我看這篇才知道我用錯，原來直接丟筒內啊」、「難怪覺得洗衣球都洗不乾淨＝＝我也是放洗劑盒.....」、「慘了，我已經丟洗劑盒三個月了，謝謝分享正確用法，不然真的不知道QQ」；不過也有網友表示「滾筒洗衣機記得先放洗衣球，再放衣服，水位低時，就會開始慢慢溶解」、「洗衣球背後都有說明，拜託大家看一看啦！滾筒直接丟裡面，不是放洗劑盒」、「用滾筒的千萬不要丟在洗劑盒喔，真的會洗不乾淨喔」。（編輯：張嘉哲）