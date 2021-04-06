影／流浪貓陪伴女子經歷低潮期　收編發現牠頭頂特技

你有遇過只黏你的流浪貓嗎？IG帳號@stinkybaby_cat「臭臉總裁撞地球」分享一隻臉頰肉肉的白底虎斑貓生活日常，因為長著一副幫派討債集團的臉主人便取名為「臭臉哥」。臭臉哥原本是流浪貓，在2019年9月25日對網友李小姐一見鍾情，當時李小姐處於人生最低潮的時刻，就在這時這隻流浪貓突然走進她的生命裡，這真是命運的安排～

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▲網友李小姐因緣際會餵養的浪貓（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲網友李小姐因緣際會餵養的浪貓（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

▲阿姆阿姆～鮮食好好吃（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲阿姆阿姆～鮮食好好吃（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

愛貓的李小姐不定時在家門口餵食流浪貓，只是大多的浪貓都不親人，當她生活面臨一連串的不順遂時，唯獨是這隻白底虎斑貓，牠每天準時報到討飯，其實一開始警戒心很強花了一段時間才能摸到，李小姐看這隻貓第一眼覺得臉很臭，從來沒想過竟然跟白底虎斑有緣分。臭臉很喜歡在她家的鞋櫃休息，因為家人會趕貓的關係，聰明的牠都是中午來吃飯天黑前就離開，如果遇到別隻貓一起來吃還會禮讓別隻先享用，李小姐覺得牠真的是暖男無誤！原本的長相再加上覺得有緣分的關係就將牠取名為「臭臉哥」並創立IG帳號@stinkybaby_cat「臭臉總裁撞地球」，希望保存臭臉貓生的回憶。

▲我只在乎妳～喵（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲我只在乎妳～喵（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

▲天天報到的小食客，就這樣餵養半年（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲天天報到的小食客，就這樣餵養半年（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

因為家人是狗派不喜歡貓咪、能養的機會渺小，李小姐就這樣餵了半年，這時外面出現一隻發情的貓、害怕造成帶小孩來討飯的局面，當天正好準備鮮食就放在外出籠嘗試誘捕，沒想到臭臉就乖乖自動進籠吃飯，不費吹灰之力順利輕鬆抓到了！當時李小姐因個人因素，如果貿然養貓家人一定會反對，幸好遇到好心貓友願意幫忙寄養一段時間，李小姐平常靠視訊、有放假便去把握時間去看看臭臉哥，寄養三個月便決定接回家。

李小姐曉得提出養貓這件事家人不會答應，便默默的藏在陽台10天，最後還是被媽媽發現了，沒想到沒被臭罵一頓、只是稍微念一下，但媽媽還是迫於無奈地接受臭臉了。李小姐將養貓故事告訴早餐店阿姨，因與早餐店阿姨的關係就像是她是第一個媽媽，阿姨覺得：「臭臉或許有媽媽的眼緣，不然應該當下就會被趕出去。」就這樣臭臉哥正式在自己熟悉的地盤下也有一個遮風避雨的家。

▲實在是放不下這隻貓不顧家人反對偷偷收編（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲實在是放不下這隻貓不顧家人反對偷偷收編（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

▲幸好可愛的臭臉獲得家人的認可！（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲幸好可愛的臭臉獲得家人的認可！（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

獸醫評估臭臉哥目前三歲，驗血結果確診貓愛滋+貓白血，雖然很晴天霹靂卻也只能默默接受這個事實，想起臭臉讓自己走出悲傷，現在只想珍惜當下不離不棄的陪著貓，臭臉媽形容牠是一隻擁有老靈魂的貓，沒有脾氣是個好好先生、個性沉穩，牠對人類跟貓都很友善，因為流浪過的關係非常怕狗。牠是很需要人的陪伴，只要臭臉媽一下班回家就會熱烈迎接，需要看到主人才安心。臭臉媽覺得跟牠能心靈相通，跟牠說的話都聽得懂！某天逗弄時，才因緣際會發現牠會「頭頂」技能，無論是水果、玩偶、公仔都能乖乖頂住，任主人擺佈怎麼那麼乖～

▲收編第三個月驗出貓愛滋與白血，主人更加珍惜有牠的每一天！（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲收編第三個月驗出貓愛滋與白血，主人更加珍惜有牠的每一天！（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

▲某次發現臭臉的「頭頂特技」（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

× ▲某次發現臭臉的「頭頂特技」（圖／IG @stinkybaby_cat授權）

去年訪問臭臉媽時，臭臉身體突然發生狀況，主人看見牠拖著後腿爬回貓窩這幕當場嚇壞，火速前往動物醫院掛急診，幸好在治療以及臭臉的努力之下安全熬過危險期，這才發現原來臭臉的心臟照出來比一般貓還大、有增厚的情況，仍需要更詳細檢查是否為血栓造成，一旦是的話獸醫表示臭臉的時間真的只剩寶貴了，對此臭臉媽想對臭臉暖喊：「要更珍惜每一天有你的陪伴，因為你是無可取代的戰友。」相信臭臉一定會恢復健康，今年有再詳細的檢查心臟過後，確定沒有心臟病史，對於去年癱瘓的原因還要再觀察調查，希望貓生過得健康平安，因為你是主人身邊永遠的大仁哥啊～（編輯：楊釆蓉）