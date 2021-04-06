人妻搭火車求換位！暖男秒扛行李走「7車廂」 理由暖炸
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 16:38:24
台鐵是不少上班族、學生通勤時的移動選擇之一，也是許多民眾逢年過節的返鄉工具。就有位女網友透露，日前與老公從台東坐火車返回高雄，因為訂票匆忙又逢連假，兩人座位沒有相連。但女網友有密閉空間恐懼症，希望與老公一起坐才比較安心。而路人乘客一聽，立即二話不說答應換位，扛行李從8車走到1車，讓女網友直呼「這是我這輩子看過最帥氣的背影！」
有位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，分享了自己的親身遭遇。原PO表示，由於訂票時間匆忙，與老公從高雄前往台東時兩人比鄰而坐，但回程卻隔了7個車廂，一個在1車，一個在8車。原PO透露先與1車的乘客商量換位，但7個車廂實在距離遙遠，也難怪1車乘客不願，溝通未果。
原PO表示，由於自己患有恐慌跟密閉空間恐懼症，所以真的想要與老公坐一起比較安心，「不然在這段隧道多又長的旅途不知道會有什麼突發狀況」。幸好，8車的暖男乘客一口答應，馬上扛起大包小包、推著行李箱，從8車前往1車。讓原PO不禁感動直呼，「我發誓這是我這輩子看過最帥氣的背影，衷心感謝～」更在文末標註關鍵字，「就算你沒看到但我真的謝謝你」。
溫暖故事讓網友盛讚，紛紛留言回覆說，「陌生人願意這樣大包小包換車廂，真的很暖心」、「記得下次幫助一樣需求的人」、「很溫暖的人」、「密閉恐慌真的需要熟人在身旁，才能感到安心，我能懂你的感受，那位善舉人士，真的很棒」。（編輯：倪浩軒）