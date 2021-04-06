翻男友手機見「不雅片」！她怒轟很噁心 內行人抖出真相
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 17:31:41
不少熱戀中的伴侶時常會希望另一半能夠坦誠相待，對於彼此手機內的照片、聊天訊息也會感到好奇。就有位女網友抱怨，自己在男友手機中發現「不雅片」的連結和檔案，讓她直呼很噁心，更直言自己介意的不是男友看A片，而是特別去下載「外流」的影片。不過就有內行網友揭露真相，掀起討論。
有位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己在男友手機裡面看到「這些東西」，跟男友吵了一架。而從原PO分享的截圖可以看見，男友手機裡面下載一些「不雅片」的連結和檔案，原PO強調「平常看A片我覺得我沒意見，但今天去下載這些陌生女生被外流的影片，我覺得很噁心」。最後詢問大家，「請問是我反應太大，還是這本來就是男生會做的事情？」
問題一出引發熱議，許多內行老司機抖出真相，這些所謂「被外流的影片」，其實根本就是職業女優拍的，只是包裝成外流的形式。如果原PO如自己所說對男友看A片沒意見，那麼這些其實也就是A片的一種而已。
另外也有許多網友留言回覆說，「沒這種的，才有問題」、「其實很正常」、「男生不做這些事我才覺得恐怖，隨時會出家吧」、「偷看手機一率分手，搞不清楚界線，看片有甚麼好大驚小怪啊」、「他如果下載小鮮肉的外流妳才需要擔心」。（編輯：倪浩軒）