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女方設婚宴2條件！新郎恐「倒賠百萬」火大：在賣女兒？

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 17:25:52

▲岳母要求婚宴必須是「奢華5星級」，讓新郎忍不住下通牒警告。（圖／翻攝Pexels）
▲一名男網友準備結婚，但女方卻開出婚宴時的「2條件」，令他不滿的情緒達到最高點，大罵岳家「是在賣女兒？」（示意圖／取自Pexels）
婚姻是人生大事，更牽動著男女雙方的整個家庭。就有一名男網友準備結婚，但女方卻開出婚宴時的「2條件」，令他不滿的情緒達到最高點，大罵岳家「是在賣女兒？」

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一位29歲準新郎在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦，「我月薪五萬左右，最近也剛買60坪的新房準備結婚用，房貸每個月要付三萬。結果女方還開出小聘36萬、黃金5兩，婚禮費用也要我全包」。

▲原PO已經負擔婚禮費用，卻又被要求包車讓女方親友到場，更不准向這些人收紅包。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
▲原PO已經負擔婚禮費用，卻又被要求包車讓女方親友到場，更不准向這些人收紅包。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
本以為誇張要求到此結束，沒想到下一秒岳家又提出婚宴舉辦時的2個要求，分別為「必須包遊覽車請女方親友過來參加喜宴」、「不准收紅包」。這樣算下來一場婚宴男方不但沒禮金收入，更還要額外負擔包車費用，倒賠金額上看百萬，也讓原PO忍不住大罵「我就想，這是在賣女兒嗎？這要求合理嗎？」

完整遭遇曝光後，立刻也讓眾多網友嘩然「這條件當然不合理，趁婚前談條件時可看清楚對方長輩的嘴臉」、「這些條件列出來你還沒跑，真的佩服了」、「加上雜費支出，你未來每個月可能剩不到5000能用，你女友敢嫁也是夠勇敢的了，還是婚後生活支出由她負擔多數？」、「我都開始擔心我兒子」。（編輯：潘毅）

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