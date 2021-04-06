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搭高鐵「隔壁狂出聲」！女一聽頭皮發麻　乘客秒懂：會怕

編輯中心/綜合報導

2021-04-06 18:07:56

▲台灣高鐵。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
▲台灣高鐵成為南北往來的重要大眾交通工具，不過就有女網友透露，搭乘高鐵時遇到隔壁乘客不斷發出剔牙聲，讓她崩潰不已。（示意圖／高鐵提供）
高鐵因快速的特性，成為不少人南北往來的大眾交通工具之一，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名女網友指出，自己搭乘高鐵時，卻遇到隔壁乘客整程瘋狂發出剔牙聲，讓她整趟車程崩潰到不行。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示「我真的不太喜歡坐高鐵時旁邊有人剔牙聲欸」，她解釋自己從左營搭高鐵到桃園，但車程中不斷聽到隔壁乘客剔牙聲，「而且聲音嘖嘖嘖的，是牙齒縫卡的很困難嗎？有必要這樣子嗎？」原PO透露雖然有衝動想向服務員反應，「內心還是無法克服站起來的勇氣」，因而果斷放棄，只好繼續忍受。

▲原PO搭乘高鐵時，意外遇到隔壁乘客不斷發出剔牙聲，讓她整趟車程不太舒服。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO搭乘高鐵時，意外遇到隔壁乘客不斷發出剔牙聲，讓她整趟車程不太舒服。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友傻眼留言，「是卡整排嗎？左營剔到桃園」、「不管什麼時候，都很討厭剔牙聲」、「很怕旁邊有人拿牙線剔牙，拉起來彈線的聲音，超怕渣噴出來」、「動作就還好，可以不去看，但聲音就真的超討厭。」、「放輕鬆，一下子就到了」、「嘖嘖嘖比他大聲提醒他一下」、「別說高鐵了，不管在哪聽到我都覺得牙痛」、「恐音症，我也有」。

不過，亦有不少人紛紛給出建議，「可以考慮商務艙，之前也是熊孩子逼瘋，換商務艙，超級安靜，小孩說話媽媽馬上要小孩安靜，順便抱怨我爸，很愛我旁邊剔牙，有夠大聲」、「所以後來我都變聰明了，儘量不要坐吃飯時間時候的車班，還真的就很少聽到了⋯」、「耳機是個好東西，記得隨身攜帶」。（編輯：陳雅雲）

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