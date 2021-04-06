遇停水不擔心！台中人驚「透天優勢出來了」 原因網全跪
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 19:50:58
台灣缺水情況持續嚴峻，台中市民生用水將於今（6）日起將實施「供五停二」的限水措施，以國道1號為界區分甲乙兩區，甲區每週二、三停水，乙區則是每週四、五停水。消息一出，便引發各戶人家開始搶購各種儲水裝置，就怕之後沒水可用。不過，就有一名台中網友指出，自己不擔心限水，甚至直喊「停水的時候透天的優勢出來了！」原因曝光後，就在網路上掀起一陣熱議。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己是台中人，今日開始家中準備停水，但下秒他卻安心直喊「還好家父20年前停水的時候有想到，一樓裝了兩顆3噸的水塔，頂樓裝了一顆2噸的」，讓一家人完全不擔心缺水問題，「這個時候透天的優勢是不是就出來了，有沒有相關八卦」。
貼文一曝光，許多鄉民紛紛震驚直喊，「20年前的水塔終於發揮作用了嗎XD」、「我覺得會有人跑去你家借水洗」、「真末日存法XD，不過如果之後真的都沒下雨，變供3停4或供2停5，優勢就真的出來了」、「是賣水的優勢出來」、「你爸真有遠見」、「我家透天屋頂裝了2顆共4噸水。所以停7天也沒問題。我一個人一天全部用水是200公升。所以透天優勢出來了」。
但也有人抱持不同看法，直言「裝水不是問題，洗水塔才麻煩」、「我覺得滿噁爛的～勸你水塔常常洗，不然容易生一堆怪病」、「不省水的話，也是一個禮拜用完」、「未看先猜從來沒洗過水塔，因為我家也是這種透天」、「洗水塔的時候你會想死」、「再不下雨也沒意義了啦」。
甚至還有住在其他縣市的網友搞笑回應，「住台北的優勢出來了」、「停水的時候，住宜蘭的優勢就出來了」、「住北北基都不會缺水」、「除了中部以外的人優勢都出來了」。（編輯：陳雅雲）