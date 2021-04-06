台積電職缺瘋搶！他問「選擇離職的想啥」 過來人回1字
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 21:15:28
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以前的，其中有「護國神山」之稱的台積電，許多求職者都擠破頭想爭取機會進去上班。不過，就有網友好奇發問「選擇從台積電離職的人在想什麼？」對此，就引來許多過來人解釋背後原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示有很多人都想進台積電工作，「有的人求內推都求不到，不得其門而入，也有人去apply但被reject」，但仍有不少人選擇從台積電離職，「明明沒到退休年齡，卻從台積電離職了，對於這種想離職的人，大家如果是親朋好友，一定會勸當事人要堅持留在台積電吧？」最後原PO也好奇發問「那麼，像這種離職的人心裡到底在想什麼？大家都會如何勸解這種人打消辭意？大家怎麼看？」
問題一曝光，就引來不少網友討論，「可以離職表示他的level已經超越台積電了不是嗎」、「肝已經不能再換了，累」、「其實覺得賺夠了就可以走了阿，又不一定要在台積燃燒自己」、「就像軍中若一個月給我十五萬月薪我也仍不想久待，人生有無限可能，不是一直上班下班到老」、「比台積輕鬆好賺的工作多著，資歷拿到就跳了」。
其中就有過來人現身以「操」一字解釋原因，直言「操呀！就算外面只有7成薪水，還能有自己的free time，by以前同事經驗」、「離職的學長表示：有錢沒命花」、「我身邊最近就有一個，答案是未來規劃」。（編輯：陳雅雲）