現切芭樂沒標價！店員推薦試吃 她揭美食街「暗黑手法」
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 21:36:46
芭樂在台灣有「國民水果」之稱，清脆細緻富營養、果肉帶有獨特香氣又兼具甜味，深受民眾喜愛。不過就有位女網友分享親身經驗，透露自己在百貨公司美食街看到一個賣現切芭樂的攤販，但走去詢問怎麼賣時，店員卻顧左右而言他，不肯說價錢只叫她試吃。雙方糾纏了一會，最後才吐露一顆芭樂要128元，讓她直呼「感覺很差！」
有位網友在PTT發文，分享不太愉快的親身經驗。原PO表示日前與朋友去看電影，電影開始前便先去百貨公司的美食街覓食。看到一間賣芭樂的攤販，過去詢問怎麼賣？但店員卻顧左右而言他，講了一長串介紹芭樂，然後用牙籤戳了芭樂過來請原PO試吃，就是不願意說多少錢。
原PO表示，店員的意思好像要等她們確定要買才說價錢，但她則是堅持要知道多少錢再買，店員因此好像還有點不開心，最後才吐露一顆芭樂要128元。原PO驚呼以為聽錯，有預期百貨公司比較貴，但沒想到貴到這種程度，而且還不是紅心芭樂，當場直接走人。原PO最後也抱怨，只是想知道價錢，但試吃後才要講價錢，感覺很差。
網友也被這驚人價格嚇到，紛紛留言回覆說，「我今天早上去市場，沒記錯的話，芭樂四顆五十」、「沒放價錢、問又不乾脆回答的商家，我會直接走人」、「128餵我吃我都嫌貴」、「家裡自己有種，有時候看到外面價格都嚇到」、「這什麼天價」、「貴到不敢標價～看能不能騙到不小心上當的」、「從不買切盤水果，感覺很盤」。（編輯：倪浩軒）