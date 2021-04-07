遭嗆「太魯閣號事故有捐錢？」小吳低調善舉讓12萬人看哭

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而小吳也在個人IG貼文寫下心情表示「看到這些私訊真的是莫名的委屈傻眼，我就是那一個沒發出去的人，那代表我不在意嗎？怎麼可能不在意，我比大多數人都還早捐款，那時連衛福部還沒成立集中捐款的帳號，事發隔天第一手的捐款消息是七六行者，是遺體美容修護團隊，也忘記是哪裡看到的消息，我就立馬捐款了，那天是4/3的早上，就是事發隔天」。
小吳無奈的說「這幾天看到這些私訊都不知道該怎麼回，直到下午看到彥婷的限時動態突然心有戚戚焉，捐錢真的不是比賽，自己有心意就好，我捐這些錢連我媽都不知道了，難道一定要第一時間發出來才會被認定是好人嗎？這樣的感覺真的很不好受呀！我相信還有很多人也有捐款，都不是會去張揚的，做好事是希望幫助到需要的人」。
小吳也表示「每個人對於社會事件表態的方式不一樣，我就不是會一直分享難過消息的人，『低調默默的人並不代表不關心』，善良沒有標準，是不能衡量的，善良是一種美德，但不是被拿來道德綁架。」
貼文一出，引來12.2萬網友點讚力挺「看完好想哭....小吳你好棒」、「捐十萬還是默默低調，小吳給你一百個讚」、「這私訊的口氣太過分了吧＝＝」、「什麼叫公眾人物一定要捐款，是在....」、「小吳你最棒！謝謝你幫助那些家屬」、「嗚嗚跪了，捐十萬還是很低調，超棒的啦」、「小吳讚讚讚！酸民們可以閉嘴了」。（編輯：張嘉哲）