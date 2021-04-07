孩子半歲不會說話！婆婆開口狂嫌「太笨」 媳婦火大回嗆
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 11:41:37
對於孩子的教養習慣，一直以來皆是造成婆媳衝突的主因之一。就有一名媳婦無奈表示，自己兒子出生6個月時，婆婆就不斷要這個小嬰兒開口叫「奶奶」，結果沒有任何反應，就被婆婆嫌笨，情況更持續至今，終於讓這名媳婦忍不住火大回擊。
「誰會喜歡自己的小孩被罵笨？」一名媳婦在臉書《靠北婆婆2.0》上控訴，兒子才6個月大的時候，婆婆就總在小孩耳邊要求「叫奶奶」，原PO則先以耐心應對「對於一個6個月大的孩子，妳要他開口，除非有奇蹟發生的，不然是不可能的事！」結果因為小嬰兒不會說話，婆婆就直接大喊「真笨」。
時間來到兩個月後，婆婆來訪又開始要8個月大的孫子開口講話，沒想到婆婆仍然沒有滿意，除了罵孩子笨外，還一直開口講「不要你了」。原PO也開始不耐煩「小孩子想開口時就會開口，不需要一直逼他，而且他還不會說話，不是因為笨！也不要一直說不要你了」。
最後的事件引爆點則在近期，孩子剛滿周歲，已經開始扶著牆壁或物品慢慢走路，但仍舊不會叫「奶奶」。因此婆婆依舊在全家人面前狂嫌孩子「笨！不會叫人又不會走路！」
面對半年來的這些行為，也讓身為媽媽的原PO忍不住火大回嗆「請問你兒子多優秀？剛出生馬上會叫人嗎？還是六個月大就會跑會飛了？平時我對長輩是畢恭畢敬的！但對於你這種長輩，我只能用你對待我的方式對待妳」。
完整過程曝光後，立刻也掀起眾多媳婦共鳴「這種婆婆就是欠再教育！」「我兒子兩歲4個月才會說話，我婆婆還一直叫我帶去看醫生說孩子是不是啞巴，幾乎天天說，我都氣瘋了」、「這種長輩超多阿，出一張嘴，行為倒是比嬰兒還不如」。（編輯：潘毅）