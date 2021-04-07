太魯閣出軌意外乘客視角　新北119請受困張先生協助檢傷

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協助檢傷分類的張先生今（7）日接受電訪時指出，他跟弟弟都是乘坐第7車，事故發生後，因為當時車廂內快沒有空氣，因此就擊破車窗後，跟弟弟及另一位年輕人有爬出車廂看外面的狀況；當時有位女乘客打電話給新北119求救，但她十分的慌張，所以他就接手與新北119以電話的方式溝通，並安撫7車的乘客。
張先生表示，4、5年前當兵時是消防替代役，有受過初級急救員的訓練，有基本檢傷－紅、黃、綠、黑的概念，當下消防員指導有他相關的步驟；因為他與親弟弟在同車廂且沒事，所以在身心上都可以互相扶持，加上消防局有告訴他要做什麼，心想「我就是接受命令的人，要把任務完成」。
劉培昱說，透過在視訊發現車內昏暗、車體扭曲、滿是傷者，經過半小時努力與檢傷的分類，同時請輕傷患者協助重傷者，得知有10人OHCA、重傷10人、輕傷64人；因此，他也馬上通知副小組長楊明杰與湯明正將資訊通報花蓮縣消防局與消防署，於此同時，花蓮消防人員已到場，劉培昱請張先生將檢傷資訊告知指揮，請其優先救治重傷者。
新北市政府消防局表示，此次的救援，除了執勤人員專業的引導，更要感謝張先生熱心查看乘客生命徵象與第一時間的檢傷，讓消防人員到場時能依檢傷分級、快速急救與送醫，讓消防單位在第一時間掌握傷情、加派支援、縮短黃金救援時間；此外，也期昐傷者早日出院、回復正常生活。