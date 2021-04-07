麥當勞店員問「要鮮奶茶嗎？」她爽買卻秒悲劇 真相糗了
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 12:52:46
台灣連鎖速食店龍頭麥當勞，因其販售早餐以及多樣的速食套餐，加上別家都無法複製的「薯條」口味，每到用餐時段，麥當勞總是擠滿人潮。而近日就有網友分享自己去麥當勞時，店員詢問自己要不要買「鮮奶茶」，結果一口答應之後，結帳卻讓她秒哭，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「去買麥當勞的時候，店員就問我說飲料要鮮奶茶嗎？我知道換鮮奶茶要加錢，我就問他要多少錢，店員跟我說『加42元就好』，我想說還不錯就換了，結果結帳後發現，鮮奶茶怎麼要75元？想問有人發現這個Bug嗎？我記得不只一次遇到這種狀況了......」。
貼文一出，網友紛紛回應「其實沒錯喔，原本套餐飲料33，升級鮮奶茶+42等於75元，是沒錯的」、「沒錯呀，沒換前飲料33元，換了後變75，的確是加42呀！店員沒騙你呀」、「33加42升級成75的飲料啊，沒毛病」、「沒Bug，原本就是33的飲料，他有跟你說要加42，所以是33+42沒錯，下次聽清楚再點吧」。
不過，也有不少網友提到「麥當勞奶茶真的CP值超低，完全不會點＝＝」、「一杯七十五還那麼小杯，真的不行」、「買過一次直接嚇到一個月不吃麥當勞，小杯到我不如去買早餐店」、「麥當勞早餐很不錯啦，但那個奶茶我是不會點的」、「喜歡豬肉滿福堡系列，但奶茶真心不推，CP值太低」。（編輯：張嘉哲）