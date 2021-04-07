是否進入二階限水？鄭文燦：全力做好備援計畫
記者李春台/桃園報導
2021-04-07 12:37:03｜2021-04-07 12:40:15
全台水情嚴峻，桃園市長鄭文燦今（7）日於市政會議中表示，桃園目前雖然是在抗旱的黃燈階段，但希望將節水率拉到7%，並將地下水井及放流水等多種水源列為備援計畫，一旦進入二階限水、供五停二的情況，就要全面啟用戰備水源。
鄭文燦表示，目前石門水庫的水位不到40%，桃園目前在抗旱的黃燈階段，尚未進入橙燈，不過希望把包括家庭用水、工業用水等用水的節水率拉到7%。目前的備援計畫，從地下水井到水資源中心的放流水，包括埤塘的水源以及營建工地的工地水，包括如何取水、如何在備援的地方來轉運，希望各單位都要提列運用計畫，讓這些水源可以充分有效的利用。鄭文燦說，上述這些水源事實上是可以做為民生的次級用水來使用。鄭文燦也要求公園的戰備水井，以及各社區的儲水水塔也都要準備好，未來一旦進入二階限水、供五停二的情況發生的話，要全面啟用這些戰備水源。
媒體問到是否會進入二階限水？鄭文燦表示，目前中央抗旱指揮中心並還沒有決定桃園要進入二階段限水，目前桃園正在全力做好備援的計畫。鄭文燦說，事實上從去年的10月到現在已經7個月。包括桃園停灌兩期的農作、從翡翠水庫系統能夠調度水源到板新水廠，以及大湳水廠盡量取用鳶山堰的用水。鄭文燦強調，這些調度的計畫進行的比較早，所以桃園目前的水情還在黃燈，但是不排除進入下階段。