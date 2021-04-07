桃園首輪AZ疫苗施打 鄭文燦：要調查施打後是否有副作用
記者李春台/桃園報導
2021-04-07 13:10:55
對於目前AZ疫苗的施打狀況，桃園市長鄭文燦今（7）日表示，希望第一輪11家責任醫院的4000位醫護人員能夠施打順利並要求注意施打後續的狀況。昨天視察裕利醫藥物流後，鄭文燦也表示支持裕利醫藥物流的配送情況，也會請警方加強裕利醫藥物流的安全巡邏的工作。
鄭文燦表示，針對目前AZ疫苗的施打情況，第一輪的11家責任醫院，有4,000位醫護人員造冊，中央疫情指揮中心分配數是4,200劑，為了要讓所有的醫護人員在7家責任醫院來施打能夠順利。
鄭文燦說，衛生局王文彥局長以及醫師公會莫振東理事長兩位也在日前率先接種，他並請衛生局要調查接種的醫護人員是打後是否有副作用並注意後續的情況。鄭文燦表示，到目前為止狀況都還是良好的，希望第一輪的AZ疫苗能夠施打順利。
昨天到裕利醫藥物流去視察，鄭文燦說他們有分流的低溫儲藏的設備，包括負20度、負80度，在疫苗配送上也有包括分層分溫的專車。鄭文燦表示，裕利醫藥物流佔了全國6成，會繼續支持裕利醫藥物流的配送情況，他也請警方加強裕利醫藥物流的安全巡邏的工作。