煎餃子怎麼狂焦黑？男一開鍋失望 達人曝關鍵：100%成功
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 13:28:12
金黃酥脆，內餡多汁的煎餃是台灣平民美食之一，不少人也都會在家中自己來煎上一盤，但近日就有網友分享自己的烹飪經驗，表示不管怎麼做煎餃，仍舊會是焦黑一片，每次開鍋都看不到金黃酥脆的成品，令人挫敗，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我最近沈迷上做冰晶餃子，遵照網路上的做法，調5克玉米粉加上200ml的水當作麵粉水，做法都是，放一點油熱鍋然後擺冷凍水餃下去，煎一下下就倒水下去了！」
「然後開中火上蓋，等到聲音差不多變小了再開小火，慢慢等底部的麵粉變金黃，原本上個禮拜都做的好好的，但這禮拜連兩次下面的麵粉水的部分，都直接燒焦而且鏟不起來，原本以為是火太大，所以第二次我就全程用小火，結果還是一樣，不知道是什麼問題？有解嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不沾鍋隨便搞都成功，這種鍋比較難」、「之前也是用用不鏽鋼鍋做煎餃，發現很容易焦或黏鍋，後來改用不沾鍋比每次都成功」、「因為你用不鏽鋼鍋啊...改不沾鍋100％成功啦」、「不鏽鋼鍋拼技術的...通常是炒菜大廚拿捏比較得當，一般人還是用不沾鍋吧」、「我自己用不沾鍋開中小火是蠻難失敗的」、「鍋子問題，不鏽鋼鍋不適合做煎餃」、「是鍋子問題，我也試過很多次，不鏽鋼的溫度好像會太高」。（編輯：張嘉哲）