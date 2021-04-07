這是兩碼事！侯友宜：捐款不能取代政府照顧傷亡者責任
記者陳志仁／新北報導
2021-04-07 13:46:38
台鐵408車次太魯閣列車2日發生出軌的事故，造成50人罹難，衛福部則成立太魯閣號捐款帳戶專戶接受民眾的捐款；對此，新北市長侯友宜強調，愛心捐款不可以期待、也不能期待，肇事責任的刑事責任跟民事賠償，也不能取代政府照顧傷亡者的責任，這是兩碼事！
侯友宜今（7）日主持市政會議後接受聯訪，並回應衛福部成立太魯閣號捐款帳戶的議題；侯友宜指出，個人捐款的部分會盡力而為，且他已經都做了！這次的太魯閣事故，無視是設籍或居住在新北市的民眾，共有14人死亡，70人受傷，很多的新北市市民非常有愛心，特別打電話到社會局或相關單位說要捐款，因此第二天就責成新北市好日子愛心大平台來受理，後來中央也有一個捐款專戶。
侯友宜表示，新北市的捐款是指定給新北市的市民，捐款一定是一個統合，所以也特別指示社會局在接受後，一定要轉知給中央了解，並讓中央來統籌處理.，但給新北市、指定給新北市民，都會敘明清楚，新北市以前有處理過這樣的方式；話鋒一轉的強調，「愛心捐款不可以期待、也不能期待，肇事責任的刑事責任跟民事賠償，也不能取代政府照顧傷亡者的責任，這是兩碼事！」
侯友宜說，愛心捐款是多一點的力量來協助這些傷亡者，及撫慰所有受害者的家屬，至於責任的歸屬，包括賠償或政府照顧，都不能跟這個愛心捐款來混為一談；同時鼓勵同仁，「做愛心出錢是一個方式，出力也是一個方式」，大家出錢、出力讓台灣團結，一起照顧受害者及家屬們，每個人盡一點心力，這才是最重要！所以他很早就捐款，但是捐款要盡力而為，把事情做好最重要。