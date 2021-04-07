突收陌生私訊！她見泳裝照「變全裸」秒崩潰：噁心又恐怖

不少民眾都收過陌生人的私訊，不過要是收到私訊內容是自己從來沒有拍攝過的私密裸照該怎麼辦？這名女網友日前在社群論壇

《Dcard》

上分享自己親身遭遇的受害經歷，發現自己在IG上曬出的泳裝照竟被人合成為裸照，這就讓她除了感到噁心外野相當慌張。

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原PO表示自己日前突然發現IG私訊功能中，收到了一張來自陌生帳號傳來的照片，沒想到點開一看卻發現，該張照片竟然是自己的「裸照」，是陌生人拿了她的泳裝照與別人的身體合成，「那是我曾經發過去海邊玩的泳裝照，但直接變成裸體，現在極度後悔，應該直接滑過，覺得好慌張」。

儘管那不真的是自己的裸照，但莫名收到這類照片也讓她感到噁心又恐懼，「根本沒想過我會變成受害者，眾多照片中只發過那張泳裝照而已，就怪我把帳號設公開嗎？」，既擔心對方將合成修改的照片流傳到網路上，又擔心被其他親友看見的她苦惱表示「我真的好害怕但不知道能怎麼辦，也沒有證據可以訴求法律」。

▲女網友貼出與陌生人的對話紀錄。（圖／翻攝自《Dcard》）

事實上，有網友也發現這其實是利用2019年在美國開發的一款APP，只要按下程式內的合成鍵就能將正常的照片置換成其他人的裸體。這款APP推出後也飽受爭議，經過不少女性用戶撻伐後，該應用程式也早已下架，然而網路上仍有許多充滿惡意的使用者仍流傳破解版與利用該程式合成的假裸照。

原PO的文章曝光後，不少網友也相當心疼她的遭遇，紛紛湧入留言建議她「檢舉爆他！我幫你！你帳號也要鎖好喔女孩」、「這世界的惡意永遠多到難以想像」、「怎麼感覺是認識的噁男？」，另外也有網友指出這種大多是為了要詐騙勒索，建議她可以蒐集好證據，必要時向警方檢舉。（編輯：楊智傑）