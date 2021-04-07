台股創歷史新高！他愣「大學生也玩瘋」　過來人1句急勸

清明連續假期過後，台股連2天開盤漲紅，今（7）日更突破16816點，創下歷史新高，對此，就有網友好奇，從去年開始台股就一直漲，就連大學生也開始炒股，1年獲利幾百%，讓他不禁推測「股票好做，是不是一堆人全職操盤不工作了呢」，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「股票好賺，是不是一堆人全職不工作了？」為題發文，表示他發現從去年開始，台股就一直漲，「幾乎所有類股都在漲，大家賺的笑呵呵」。





原PO接著提到，而他看社群平台《Dcard》上，更是一大堆大學生都在瘋炒股，「一年獲利幾百％的，抖音也一堆人炫耀帳單賺多少錢，如果複利下去不得了了」，因此才在文末好奇發問，「股票好做，是不是一堆人全職操盤不工作了呢」？





▲有網友表示，從去年開始台股就一直漲，就連大學生也開始炒股，讓他不禁好奇「股票好做，是不是一堆人全職操盤不工作了呢」？（圖／記者顏真真攝）

不過，也有許多網友打臉，「然後崩掉後一堆人GG」、「末升段都結束了，不可能無限上漲，近5年都不可能再有這種漲幅，有跟到就賺一波。一輩子大概有3~5次機會，看自己有沒有實力抓到」、「賺的時候好賺，不懂收手的，大跌時通通都要吐回去」、「上一個這麼說的，已經回去工作了」、「歷史重演罷了」、「買股票請回歸基本面，萬六都炒的，但沒人知道何時下車，一路崩到一萬差不多」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



