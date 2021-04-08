房市／顛覆房仲高工時　曾愛真準時下班　更登成件王

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許多人都認為房仲一定高工時，要如何兼顧工作及家庭？曾愛真指出，開發、銷售兩塊都要調整商品結構。以開發來說，她主力經營東橋商圈範圍，甚至是距離店頭10分鐘以內的社區，節省往返時間之外，更能精準研究商圈內主力產品類型、行情、動態，提高專任委託比率，進而使有意購屋的買方自然匯聚到她這裡；銷售部分，曾愛真則觀察到，現在網買客多，只要鎖定這塊客群，接待平日能夠看屋的客戶，若時間真的喬不攏、只能假日看屋的人則pass給同事服務，再加上精準配案，成交也會更加容易。
老客戶的經營也是讓成交件數維持穩定的另一原因。曾愛真說，由於深入掌握商圈行情與客戶需求，一有動態能立即聯絡對方，使買方黏著度非常高，曾有客戶一開始向她買2、300萬物件，慢慢換屋、置產，最後買到2、3000萬物件。
曾愛真也分享，自己懷孕7、8個月時遇到一位客戶，為了陪對方看屋，兩人一個騎著腳踏車，一個騎著摩托車到處看屋，最後如願替客戶找到心儀的房子。這段過程建立的信任感，不僅讓兩人成為朋友，保持聯絡至今，客戶後來結婚時還找她當伴娘，令她非常印象深刻。
曾愛真說，自己過去每年平均成交件數約在20件上下，至去年為止已連續3年拿到全台南區成交件數第一名，希望今年能再接再厲，以業績破千萬、成交30件、專委比50%以上為目標。