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房市／顛覆房仲高工時　曾愛真準時下班　更登成件王

財經中心/綜合報導

2021-04-08 08:00:00

曾愛真
▲信義房屋永康店專案經理曾愛真（左）連續3年拿到全台南區成交件數第一名。（圖／NOWnews資料照片）
房仲工作一定高工時？信義房屋永康店專案經理曾愛真連續3年拿到全台南成交件數第一名，特別的是，她為了陪伴兩個小孩，周末愛真不上班、周間每天6點準時下班，依然能保持出色業績。探究其中秘訣，曾分享，精準掌握商圈內主力產品類型與行情，以及經營老客戶等作法都是關鍵。

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曾愛真2013年10月進入信義房屋，陸續待過台南東區、永康的分店，資歷約7年多。她笑說，自己非常喜歡房仲工作，尤其喜歡面對客戶，每當獲得客戶信任，幫助對方完成成家夢想，「是我最有成就感的一刻！」也因為如此，即便兩個孩子接連出生，也從沒想過要放棄房仲工作，而是透過調配自己的工作天數、時數，做到假日能休假、平日能準時下班。

許多人都認為房仲一定高工時，要如何兼顧工作及家庭？曾愛真指出，開發、銷售兩塊都要調整商品結構。以開發來說，她主力經營東橋商圈範圍，甚至是距離店頭10分鐘以內的社區，節省往返時間之外，更能精準研究商圈內主力產品類型、行情、動態，提高專任委託比率，進而使有意購屋的買方自然匯聚到她這裡；銷售部分，曾愛真則觀察到，現在網買客多，只要鎖定這塊客群，接待平日能夠看屋的客戶，若時間真的喬不攏、只能假日看屋的人則pass給同事服務，再加上精準配案，成交也會更加容易。

老客戶的經營也是讓成交件數維持穩定的另一原因。曾愛真說，由於深入掌握商圈行情與客戶需求，一有動態能立即聯絡對方，使買方黏著度非常高，曾有客戶一開始向她買2、300萬物件，慢慢換屋、置產，最後買到2、3000萬物件。

曾愛真也分享，自己懷孕7、8個月時遇到一位客戶，為了陪對方看屋，兩人一個騎著腳踏車，一個騎著摩托車到處看屋，最後如願替客戶找到心儀的房子。這段過程建立的信任感，不僅讓兩人成為朋友，保持聯絡至今，客戶後來結婚時還找她當伴娘，令她非常印象深刻。

曾愛真說，自己過去每年平均成交件數約在20件上下，至去年為止已連續3年拿到全台南區成交件數第一名，希望今年能再接再厲，以業績破千萬、成交30件、專委比50%以上為目標。

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